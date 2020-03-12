大行看好友邦業績 維持正面評級

指受惠中國對外開放壽險市場

大和資本的報告以「未來黃金十年」為題，指出友邦是中國開放壽險市場的主要受益者，得益於高質素的代理團隊、增長中的客戶基礎、從其他亞洲市場所得的營運知識，以及集中於發展健康和人壽保險策略，在可見未來為新業務價值帶來持續和強勁的增長。目前友邦是唯一在中國獨資營運的外資壽險，比其他外資可更快和更高質素地在其他省份開拓辦事處，預期未來每年可在兩個省份開拓新市場。

至於香港市場，雖內地客業務有短期影響，但內地客對港的危疾產品有需求，價格和靈活性亦優於內地同業產品，為驅動業務長期增長。本地市場亦因為保險缺口的需求和自願醫保業務，為未來數年保障性產品帶來增長。大和維持「買入」評級，目標價由96元提升至100元。

就疫情影響，摩根大通預期，今年友邦的新業務價值按年增長降低12個百分點至1%，不過疫情過後將引起公眾對保險的強勁需求，該行強勁的資產負債表可為股東提供更佳回報，加上中國市場開放帶來的結構性得益，因此維持目標價103元，評級仍為「超配」。另外，法巴則認為，疫情影響新單銷售和代理招聘，上半年盈利能力面臨壓力，不過賠付的影響應該有限，若疫情在3月見頂，並在第二季消失，新業務價值在2月和3月將按年減少30%，首季減少20%。不過疫情過後市民釋放對保險的需求，第二季起銷售將會回復，故全年保費的影響可控。