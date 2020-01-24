經濟

內地客減 保誠去年港保費跌11% 着手美業務IPO 研引入第三方融資

【明報專訊】英國保誠（2378）昨日公布業績指，由於中國內地旅客減少，去年香港年度保費等值銷售總額按年下跌11%（見表），其新業務利潤亦下跌12%。同日集團正式宣布分拆美國業務Jackson，稱現已着手籌備首次公開發售Jackson的少數權益，並正研究引入第三方融資。

明報記者 溫藹紅

去年集團經調整經營溢利錄得53.1億美元，按年升20%。來自持續經營業務的利潤為19.53美元，按年跌32%。

集團指，由於香港社會動盪不穩，內地旅客於去年下半年有所減少，導致相關壽險業務之年度保費等值銷售額，較2018年下半年減少41%。去年香港整體年度保費等值銷售總額及新業務利潤，分別按年下跌11%及12%。

去年下半年港壽險保費銷售額跌41%

不過，香港業務去年亦受惠於合資格遞延年金產品及自願醫保計劃（VHIS），當中遞延年金產品自去年4月1日推出至今，其銷售額達1.62億元，佔香港年度保費等值銷售額的11%。

保誠集團執行總裁Mike Wells表示，雖然本港社會事件令部分內地旅客的銷售額受壓，但其經調整經營溢利按年仍錄得24%增長，指香港境內業務仍具有抗逆力，不過新冠肺炎爆發令經濟活動減少，認為疫情將削弱集團於中港的銷售動力，預計受影響市場的新銷售活動將放緩，從而影響新業務利潤，但他指亞洲業務仍然保持彈性，今年中港以外地區銷售有雙位數增長。

受惠年金自願醫保 佔保費11%

早前保誠主要股東Third Point曾向其施壓，要求公司分拆美國及亞洲業務（PruAsia）。

保誠昨日亦宣布，已着手籌備首次公開發售Jackson的少數權益。集團主席Paul Manduca表示，過去9個月，集團已與顧問展開大量工作，以評估為Jackson引入第三方融資的方案，並會視乎市場情况適時讓Jackson在美國上市。Jackson現已向保誠派付股息5.25億美元。

Jackson主席兼執行總裁Michael Falcon表示，美國是全球最大的退休市場，未來10年預計將有數萬億元的財富由儲蓄轉向退休收入產品，Jackson 的目標是透過擴大其產品範圍及分銷網絡的策略，在該領域盡可能發揮最大作用。

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