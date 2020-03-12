經濟

匯豐再減港元定存息 1年期1.3厘 工銀亞洲降至1.85厘

【明報專訊】早前在匯豐帶領下，各銀行已先後削減港元定存息率，市場普遍預期美國聯儲局會再減息，香港銀行同業拆息（HIBOR）持續低企，匯豐昨日再減港元存息，將其3個月、6個月及1年期存期年利率，分別下調0.4厘、0.45厘及0.5厘，當中1年存期年利率已低至1.3厘，存款要求為1萬元或以上至50萬元以下新資金；3個月存期年利率則為1.56厘，存款要求為50萬元或以上。6個月定存息率則減至1.51厘。

工銀亞洲原為最高2.15厘

同日，工銀亞洲亦削減港元定存年利率。該行將其1年期定存息由最高2.15厘，劈至不足2厘，最新年利率為1.85厘，與富邦香港看齊，雖然依然屬全港1年定存息最高之銀行，惟工銀亞洲存款要求為100萬元或以上，富邦香港為100萬元或以下。此前工銀亞洲的2.15厘，是唯一2厘息以上的1年期定存；工銀亦將1個月至6個月存期年利率，最新下調至1厘至1.65厘。

HIBOR短息略升 長息續跌

昨日HIBOR短息略為回升，長息續跌，其中3個月拆息連跌15天至1.32厘；6個月及1年期拆息分別跌2個基點（100個基點等於1厘），至1.39厘及1.46厘；與樓按相關的1個月拆息在連挫10天後，昨日微升2個基點，至1.1厘；至於隔夜及兩周拆息均錄輕微升幅，但仍維持在1厘以下水平，分別報0.68厘及0.87厘。

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