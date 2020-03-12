申凍結曹貴子資產 康宏遭駁回兼付訟費

法官：無證據顯示會耗散資產

夏官在判詞指，康宏發起今次案件之前，單方面先在英屬處女島法院申請凍結令而被拒，並已在當地法院上訴等待最後判辭前，轉在港申請凍結令，卻遭曹貴子一方反對。曹反咬康宏，直指有人既申請凍結令，卻保留第一信用財務（8215）等三項所謂觸發康宏損失的資產，甚至在英屬處女島未頒令許可前，在香港法院申請凍結令並不必要。

在今次案件，夏官認為，康宏先向英屬處女島尋求判令，已失去在香港法院申請禁制令的權利，關鍵在康宏未能證明曹貴子會將財產耗散。

就算康宏指，曹貴子打算出售荃灣商舖套現3300萬元應付訟費，夏官認為，這不算耗散資產行為，出售有關資產亦不足支付訟費。就算曹貴子向謎網公司之一的中國環保能源（0986）轉按天賦海灣物業，或結束在康證的戶口轉倉至大新銀行，不見得有不尋常成分或耗散資產情況。可行做法其實應第一時間申請環球凍結資產令，令曹一方去確定沒有超過某一銀碼財產後，向法院申請處置資產應付訟費。他今次最終駁回康宏的申請。