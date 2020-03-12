內地2月新貸遜預期 李克強促加大銀行降準力度

防疫債發行236隻 涉2095億

人行和中證監昨日表示，要提升債券市場融資功能，繼續支持商業銀行等金融機構發行資本債券，提高銀行業資本充足性，增強信貸投放能力。當局又透露，截至本周二，全國已累計發行支持疫情防控債券236隻，涉及2095億元（人民幣‧下同）。

經歷1月份破紀錄的新增貸款及全社會融資規模後，昨日公布的2月份數據均差過預期。人行公布，2月份人民幣貸款增加9057億元，按年多增199億元，但低過市場預期的1.12萬億元，較1月份的3.34萬億元大減七成。而2月份的社會融資規模增量為8554億元，按年少1111億元，低於預期的1.58萬億元，亦遠低於1月份的5.07萬億元。

住戶部門貸款減4133億

2月人民幣貸款分部門看，住戶部門貸款減少4133億元，其中，短期貸款減少4504億元，中長期貸款增加371億元；企業單位貸款增加1.13萬億元，其中，短期貸款增加6549億元，中長期貸款增加4157億元，票據融資增加634億元；非銀行業金融機構貸款增加1786億元。另外，2月底的廣義貨幣（M2）餘額203.08萬億元，按年增長8.8%，增速分別比1月底和去年同期高0.4個和0.8個百分點。