經濟

內地2月新貸遜預期 李克強促加大銀行降準力度

【明報專訊】環球央行加入減息潮，人民銀行亦有可能進一步放寬。內地昨日公布，國務院總理李克強本周二主持召開國務院常務會議，提出要「抓緊出台普惠金融定向降準措施，額外加大對股份制銀行的降準力度」，同時，促進商業銀行加大對小微企業、個體工商戶貸款支持，幫助復工復產，推動降低融資成本。

防疫債發行236隻 涉2095億

人行和中證監昨日表示，要提升債券市場融資功能，繼續支持商業銀行等金融機構發行資本債券，提高銀行業資本充足性，增強信貸投放能力。當局又透露，截至本周二，全國已累計發行支持疫情防控債券236隻，涉及2095億元（人民幣‧下同）。

經歷1月份破紀錄的新增貸款及全社會融資規模後，昨日公布的2月份數據均差過預期。人行公布，2月份人民幣貸款增加9057億元，按年多增199億元，但低過市場預期的1.12萬億元，較1月份的3.34萬億元大減七成。而2月份的社會融資規模增量為8554億元，按年少1111億元，低於預期的1.58萬億元，亦遠低於1月份的5.07萬億元。

住戶部門貸款減4133億

2月人民幣貸款分部門看，住戶部門貸款減少4133億元，其中，短期貸款減少4504億元，中長期貸款增加371億元；企業單位貸款增加1.13萬億元，其中，短期貸款增加6549億元，中長期貸款增加4157億元，票據融資增加634億元；非銀行業金融機構貸款增加1786億元。另外，2月底的廣義貨幣（M2）餘額203.08萬億元，按年增長8.8%，增速分別比1月底和去年同期高0.4個和0.8個百分點。

上 / 下一篇新聞

國泰訂票跌八成 上半年將大蝕 去年少賺28% 主席賀以禮：前所未見嚴峻
國泰訂票跌八成 上半年將大蝕 去年少賺28% 主席賀以禮：前所未見嚴峻
燃油對冲比例增 預計單月蝕2.7億
燃油對冲比例增 預計單月蝕2.7億
快運去年蝕2.46億遜預期 運載率逾九成
快運去年蝕2.46億遜預期 運載率逾九成
會德豐滿意新盤銷情：購買力仍在
會德豐滿意新盤銷情：購買力仍在
美股開市瀉逾千點 恒指夜期低水
美股開市瀉逾千點 恒指夜期低水
生科股諾誠健華首日孖展逾371億 4新股今掛牌 暗盤僅深藍科技升
生科股諾誠健華首日孖展逾371億 4新股今掛牌 暗盤僅深藍科技升
申凍結曹貴子資產 康宏遭駁回兼付訟費
申凍結曹貴子資產 康宏遭駁回兼付訟費
匯豐再減港元定存息 1年期1.3厘 工銀亞洲降至1.85厘
匯豐再減港元定存息 1年期1.3厘 工銀亞洲降至1.85厘
內地客減 保誠去年港保費跌11% 着手美業務IPO 研引入第三方融資
內地客減 保誠去年港保費跌11% 着手美業務IPO 研引入第三方融資
大行看好友邦業績 維持正面評級
大行看好友邦業績 維持正面評級
匯控委王云峰任中國行長
匯控委王云峰任中國行長
英減息兼釋放萬億平錢 美免繳薪俸稅未見影 道指曾跌千點
英減息兼釋放萬億平錢 美免繳薪俸稅未見影 道指曾跌千點
沙特阿美日產量增至1300萬桶
沙特阿美日產量增至1300萬桶
adidas內地首季料少賺44億
adidas內地首季料少賺44億
張兆聰：國泰估值史上最低 只宜炒波幅
張兆聰：國泰估值史上最低 只宜炒波幅
趙海珠：環球市場坐過山車 美元跌勢喘定
趙海珠：環球市場坐過山車 美元跌勢喘定
劉宇亮：油價戰難持久 中港股較硬淨
劉宇亮：油價戰難持久 中港股較硬淨
李曉佳：吳光正的機關算盡
李曉佳：吳光正的機關算盡
技術取勝：國泰料難突破10.6元
技術取勝：國泰料難突破10.6元
劉思明：港股反彈受阻 環保股向好慎選
劉思明：港股反彈受阻 環保股向好慎選
周顯：黃玉郎享盡榮華富貴
周顯：黃玉郎享盡榮華富貴
湯文亮：美酒能否抗疫？
湯文亮：美酒能否抗疫？
銅鑼灣現吉舖潮 10巨舖涉近9萬呎 PRADA原舖劈租44% 業界：慘過SARS
銅鑼灣現吉舖潮 10巨舖涉近9萬呎 PRADA原舖劈租44% 業界：慘過SARS
景隆街四分之一舖丟空
景隆街四分之一舖丟空
內地客絕迹 灣仔晉逸酒店結業
內地客絕迹 灣仔晉逸酒店結業
不足半月20宗撻訂 追平上月全月
不足半月20宗撻訂 追平上月全月
環海‧東岸銀主盤461萬沽 4年半升15%
環海‧東岸銀主盤461萬沽 4年半升15%
謝偉銓倡土儲制 穩供應預期 創新思維加快造地 予市民上車時間表
謝偉銓倡土儲制 穩供應預期 創新思維加快造地 予市民上車時間表
中環海濱地王或非價高者得 何民傑：恐添煩添亂
中環海濱地王或非價高者得 何民傑：恐添煩添亂