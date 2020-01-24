生科股諾誠健華首日孖展逾371億 4新股今掛牌 暗盤僅深藍科技升

有機會暫時問鼎「凍資王」

本報統計諾誠健華孖展，本地券商中輝立借出200億元，耀才借出70億元，信誠借出62億元，內地券商富途借出36.2億元，友信智投借出3億元。雖然超購倍數未及近期兩隻物管新股，但諾誠健華公開發售集資額2.24億元，較燁星集團（1941）及興業物聯（9916）多，有機會暫時問鼎「凍資王」。諾誠招股期將至下周一（3月16日）中午12時截止，於券商借孖展認購則將於本周五（3月13日）截止。

諾誠股東有新加坡主權基金（GIC）坐鎮，非執董有內地學界名人施一公。其上市基礎投資者更多達12名，認購股數佔發售總額高達六成，總計相當於上市後12%股權。出資認購最多的基礎投資者，為中國國有企業結構調整基金；該基金背靠多家國企作為股東，包括中石化（0386）、中移動（0941）等，上市後該基金將持約2.44%股權。

另外，公開發售超購2000倍的燁星集團，將於今日有暗盤交易，明日（13日）掛牌。而今日則會有4隻新股掛牌，但僅有1隻昨日暗盤錄得升幅，為人工革化學品製造商深藍科技。據耀才資料，深藍科技昨日暗盤收報0.56元，升7.69%，以每手4000股計，每手帳面賺160元。至於服裝標籤生產商常達控股（1433）昨日暗盤表現最差，該股以下限定價0.25元，暗盤價仍較招股價跌20.4%，報0.199元。每手1000股，每手帳面蝕510元。常達控股雖然公開發售超購逾70倍，但仍以下限定價。

常達控股超購逾70倍 仍下限定價

至於其餘兩者新股，分別是稀美資源（9936）及偉源控股（1343），暗盤分別跌13.45%及6.25%，每手帳面分別蝕750元及150元。

明報記者 馬迪帆