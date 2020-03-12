美股開市瀉逾千點 恒指夜期低水

港股通連續13日吸資

恒指昨日高開67點後表現反覆，午後受騰訊（0700）及油股拖累，最多跌252點，收市報25,231點，跌160點。國指跌82點或0.82%，報10,070點，主板成交1126億元。港股通累計已連續13日錄得淨流入，昨日達60.2億元。

花旗發表報告指，假設布蘭特期油每桶為43美元，將中石油（0857）、中海油（0883）及中石化（0386）今年的收入預測分別下調72%、43%及20%。該行認為，由於中海油的每桶油成本為29美元，較有競爭力，仍可保持盈利，但中石油即使不計進口原油成本，每桶油成本仍高達40美元，加上需求疲弱影響天然氣價格，要達到收支平衡有困難。

花旗籲沽中石油 目標價削半

該行將中海油評級降至「中性」，目標價下調35%至9.3元；中石油評級降至「沽售」，目標價下調51%至2.2元。

受近日油價大跌，加上有傳母公司將注入低回報資產，而花旗又降低投資評級，中海油昨日以全日低位收市，報8.52元，大跌5.86%，是跌幅最大的藍籌；中石油跌2.15%，中石化跌0.78%。

重磅股方面，騰訊收市跌1.2%至378.4元，匯控（0005）續疲弱，跌0.51%至48.65元。公用股表現較佳，中電（0002）及煤氣（0003）分別升1.47%及0.92%。