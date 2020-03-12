會德豐滿意新盤銷情：購買力仍在

去年基礎淨溢利124億 跌6%

會德豐在2019年入帳項目包括MONTEREY及OASIS KAI TAK，涉資137億元，按年增加41.24%。期內已簽約住宅銷售236億元，主要來自MONTARA及GRAND MONTARA，MARINI及GRAND MARINI。展望今年會推出OCEAN MARINI、藍田茜發道、啟德內地段第6564號及九龍興華街合營項目。截至今年2月，其在港的土地儲備達750萬平方呎樓面。

吳宗權認為，在疫情下香港經濟收縮，集團會視乎市况及項目進展去定價及推盤，現時他所見市場對OCEAN MARINI接受的程度令人滿意，購買力仍在，不少為自用用家，最終銷售反應視乎周六、日的銷情而定。一般情况下估計美國減息對香港經濟及客戶會有少許幫助。

吳宗權續稱，集團會選擇性入標增加土地儲備。在目前市况下，會德豐會着重財務穩健管理，現時其債務比率9.9%，待入帳樓盤金額則達325億元，年內需要處理的債務只有5億元。

對於集團大股東吳光正家族提出將公司私有化，吳宗權表示：「集團和旗下九龍倉置業（1997）及九龍倉集團（0004）專注的業務不同，會德豐的核心在於香港發展，由過去到今天皆是。」礙於監管條例，他不便就私有化、會否將地產業務轉售九倉等作回應。

摩根大通指，會德豐的地產發展業務表現與預期一樣，撇除減值，估計該集團的基礎盈利有31%增長，維持每股末期息1.05元令人驚喜。該行預期會德豐未來的表現與九倉及九置更緊貼。會德豐昨日收報58.65元，跌1.18%，比大市跌幅為大。