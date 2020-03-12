燃油對冲比例增 預計單月蝕2.7億

削航班用量減 恐錄對冲虧損

根據國泰披露，今年首3季燃油對冲的比例達四成，行使價介乎64至65美元（見圖）。另一邊廂，由於新冠肺炎爆發，間接促成沙特及俄羅斯之間的減價戰，布蘭特期油價格急挫至近年低位，一度跌穿30美元水平，目前回升至接近37美元。

集團財務總裁馬天偉（Martin Murray）提到，集團在過去的「三年計劃」中改善其燃油對冲政策，包括將對冲比例限制在50%之內、對冲年期不多於兩年。不過，他進一步指出，若全月的油價維持在約48美元的水平，單月燃油虧損將約為3500萬美元（約2.73億港元）。

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅指出，燃油對冲會為國泰帶來的虧損僅屬輕微，因為目前最大問題仍是疫情下停飛，長遠而言，油價低更會為國泰帶來好處，降低燃油成本。

另外，昨日在公布業績前，有消息稱，國泰已委託獵頭公司光輝國際（Korn Ferry）尋找馬天偉的接替者，意味集團或再有人事變動。國泰主席賀以禮（Patrick Healy）在會上再次回應指，不會評論外界傳聞，現階段沒有任何消息需要披露。