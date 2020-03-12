經濟

國泰訂票跌八成 上半年將大蝕 去年少賺28% 主席賀以禮：前所未見嚴峻

【明報專訊】國泰航空（0293）昨公布全年業績，截至去年12月底止，集團純利按年減少27.9%至16.91億元，每股盈利43仙，不派末期息。國泰及國泰港龍去年下半年扣除特殊項目及稅項等開支後錄得虧損4.34億元，2018年同期錄得應佔溢利12.53億元。然而，業績仍未有反映新冠肺炎疫情及油價戰的影響，集團預告，今年上半年將現重大虧損，近日客運訂票量較往年大跌八成。

明報記者 葉子晴

國泰昨天公布業績後股價向好，收報10.18元，升3.14%。

鑑於新冠肺炎疫情爆發，各地政府「封關」及旅遊需求大跌，國泰表示，已實施多項短期措施，包括大幅削減以可用座位千米數（ASK）計的可載客量，上月減幅達30%，本月及下月的減幅則約為65%，同期削減的航班分別約為65%及75%，同時預告大幅削減的情况或可能持續至5月。

擁200億現金 保存營運資金成首務

集團稱，目前手上約有200億元的流動現金，新上任的主席賀以禮（Patrick Healy）在昨日的業績網上傳媒發布會上多次提及，目前首要任務是保存營運資金以應對挑戰，並表示集團所面對的情形是前所未有（unprecedented）的嚴峻。國泰去年全年營運開支為1036億元。

以業務收益計，國泰去年來自客運及貨運的收入分別按年跌3.7%及15.9%。集團顧客及商務總裁林紹波指，以本月首周計，每日的機票預訂量僅約1.5萬張，有時甚至跌至1.1萬至1.2萬張，與去年同期的每日9萬張相比，跌了超過八成。貨運方面，林紹波表示，由於客載機減少班次，貨運運力亦因此減少約三分之一，不過市場對貨運有一定需求，所以集團已調動部分客載機只作載貨用，試圖平衡供應。

集團由2月初起已積極推出多項節流措施，包括向全體員工在未來4個月內推出3周無薪假。賀以禮昨日更新情况，表示已有八成員工申放無薪假，較早前公布的七成半多。除了節流外，他同時提出，集團已與各個供應商，以及機管局等商討，希望從對方手上爭取更多紓緩措施。

推免費無限次改機票優惠

國泰近日亦推出免費無限次改動出發日期及航點的優惠，至下月20日止，試圖讓人放心提早訂票，旅客更改的行程須於2021年2月28日或之前完成。以國泰經濟艙基本計劃計，過往每次更改日期、航點的手續費至少為2000元。

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，雖然目前仍難以估計疫情的發展及持續的時間，但是估計集團所預告的虧損將在3億至5億元之間。然而，她表示，業績對國泰股價的影響有限，其股價在去年下半年已經大幅下瀉，目前是屬於正常範圍，除非是突然有重大的負面消息。

相關字詞﹕賀以禮 全年業績 新冠肺炎疫情 機管局 國泰航空

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