華夏基金固定收益投資經理蔡靖：中國高息債可看好

其實，市場一直預期聯儲局將持續減息、發出減息信號，甚至認為即使經濟情况改善，債券市場價格反映聯儲局將於3月減幅多於25點子（100點子等於1厘），並在議息會議後將再減息至少一次。亞洲央行也有機會跟隨美國減息，惟亞債孳息率較美債高，也是吸引投資者對亞債的關注。

預期環球經濟今年第四季改善

經歷2019年的升勢後，亞洲企業債券市場的估值不低。具吸引回報的投資機會在世界各地都難求的情况下，亞洲企業債券或許值得考慮，不過投資者必須謹慎選擇。華夏基金固定收益投資經理蔡靖表示，單純減息不是挽救供應鏈受重創的靈丹妙藥。幾可肯定的是，中國經濟活動在過去兩個月（持續時間可能更長）近乎停頓，將繼續對環球貿易、製造業及商業投資造成影響。環球經濟並非處於一個強勢狀態而迎來放緩，經濟在過去18個月因貿易關係緊張升溫而轉弱，令問題更為複雜。她預期環球經濟會在今年第四季改善，即使環球央行會否協調減息，未來數月經濟將繼續轉差，意味環球企業盈利將下降。

蔡靖認為中國的債券市場具備潛力，尤其是高收益及房地產行業。印尼及印度的高收益市場亦具備相當豐厚的潛在價值。由於企業債券市場的表現將較過去幾年出現更大的差異，從而帶來主動選股的機會。

整體而言，她認為高收益市場的吸引力較佳。另一個亞洲債券擁有的潛在價值是首次發行商的數量將維持穩健。中國的高收益市場由房地產行業主導，在以美元計算的亞洲高收益市場的市值中佔超過一半。部分投資者似乎對該行業的監管變動感到不安，但蔡靖認為這有助抑制系統風險。

若企業債券投資者只是宏觀地看整個房地產行業。鑑於不同企業均有不同的地區業務重點、土地儲備策略以及執行能力，蔡靖認為行內的差異將會持續存在。

中國投資級別債市機會較佳

蔡靖亦認為中國在投資級別債市的機會將會較佳，因為債券市場（特別是東南亞）的供應短缺已導致其餘國家的孳息率不具吸引力。在投資級別市場中，金融企業很可能會主導新債券的供應，並將帶來涵蓋各個資本結構級別的投資機會。高收益債市場方面，蔡靖認為印尼及印度債券具備一些潛力。

她卻十分看好中國高息債前景。由她管理的華夏亞洲債券基金，雖並非打正旗號為高息債基金，平均的債券評級為BB-。蔡靖道出，基金早於去年市場看淡中國高息債之時，逆市而行，在二手市場內大手增持高息債。在成功捕捉高息債的升勢下，基金一年回報達18%，跑贏一眾亞債基金。

基金主力投資中國，比例達65.53%，「相對亞洲的其他國家，同樣評級的債券中，中國的債券收益率更高一些」。儘管今年中國的高息債已錄得很大漲幅，但蔡靖認為債價仍有上升空間。她解釋2017年中國高息債升至高峰，價升即息跌，其時平均孳息率在5.5厘左右，但現在平均的孳息率有6.55厘，反映現時的債價比兩年前高峰時仍低，相信年底前高息債仍有上揚空間。

基金押重地產及金融，她亦指出市場一直擔憂內房債「爆煲」問題，但過去兩年間不少內房企業的財務狀况和負債情况都有改善，評級機構也上調了對內房企業的的評級。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]