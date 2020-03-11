二手私宅呎租累跌7個月 海嘯後首見

【明報專訊】新冠肺炎全球爆發，私宅租金亦向下調整。據中原地產新簽租約統計，上月租金按月跌2%，跌幅為去年6月以來、近8個月最大；租金連跌7個月，為繼2008年金融海嘯後首見。不過，現時7個月累跌8.4%則遠較當年累跌24.8%的幅度為小。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，疫情拖累租金向下，料租金下行的走勢將會持續。
上月跌2% 8個月最勁
上月全港107個大型私宅實用面積平均呎租錄34.7元，較1月份35.4元下跌2%，並重返2017年5月的34.7元水平，為近3年的按月新低。事實上，住宅租金由去年8月開始進入調整階段，由37.9元連跌7個月，累跌8.4%。對上一次較長的租金調整由2018年9月起，由37.8元高位連跌6個月，至去年2月最低的35.6元，累跌幅度5.8%，惟去年新春後租金見底回升，並連升5個月再次重上37.9元歷史高位。
黃埔花園按月跌5.7%
十大屋苑方面，上月以紅磡黃埔花園錄得最大按月升幅，平均呎租36.2元，按月跌5.7%。其次為藍田麗港城，按月跌4.0%，第三為鴨脷洲海怡半島，按月跌3.4%。另外，美孚新邨跌2.9%、康怡花園跌2.6%、沙田第一城跌1.3%、杏花邨升1.3%、嘉湖山莊跌0.9%、太古城升0.7%及匯景花園升0.9%。
同時，部分入伙新盤亦錄得租賃個案。近月新入伙的大埔白石角嘉熙首錄租務成交，並連環錄得兩宗。中原資深區域營業董事余志偉表示，嘉熙5座高層B室，實用面積249方呎，屬開放式間隔，以1.1萬元租出，實用呎租44元。業主2018年512萬元一手購入，租金回報約2.6厘。