二手私宅呎租累跌7個月 海嘯後首見

上月跌2% 8個月最勁

上月全港107個大型私宅實用面積平均呎租錄34.7元，較1月份35.4元下跌2%，並重返2017年5月的34.7元水平，為近3年的按月新低。事實上，住宅租金由去年8月開始進入調整階段，由37.9元連跌7個月，累跌8.4%。對上一次較長的租金調整由2018年9月起，由37.8元高位連跌6個月，至去年2月最低的35.6元，累跌幅度5.8%，惟去年新春後租金見底回升，並連升5個月再次重上37.9元歷史高位。

黃埔花園按月跌5.7%

十大屋苑方面，上月以紅磡黃埔花園錄得最大按月升幅，平均呎租36.2元，按月跌5.7%。其次為藍田麗港城，按月跌4.0%，第三為鴨脷洲海怡半島，按月跌3.4%。另外，美孚新邨跌2.9%、康怡花園跌2.6%、沙田第一城跌1.3%、杏花邨升1.3%、嘉湖山莊跌0.9%、太古城升0.7%及匯景花園升0.9%。

同時，部分入伙新盤亦錄得租賃個案。近月新入伙的大埔白石角嘉熙首錄租務成交，並連環錄得兩宗。中原資深區域營業董事余志偉表示，嘉熙5座高層B室，實用面積249方呎，屬開放式間隔，以1.1萬元租出，實用呎租44元。業主2018年512萬元一手購入，租金回報約2.6厘。