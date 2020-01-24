綠楊新邨3房凶宅655萬沽 4年升近五成

牽晴間2房額印鬆綁 3年升三成

另外，粉嶺牽晴間有2房業主額印鬆綁後沽貨止賺離場。中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺牽晴間本月暫錄4宗成交，最新成交位於1座低層E室，實用面積385方呎，2房間隔，以529萬元獲承接，實呎13,740元。原業主2017年以407萬元購入單位，持貨3年，額印鬆綁後沽貨，帳面獲利122萬元或約30%。

東環3房762萬 5年實蝕42萬

此外，有買家低價買入東涌東環蝕讓貨。中原高級分行經理陳偉業表示，東環1A座中層2室，實用面積645方呎，屬3房套間隔，享海景，新近以762萬元成交，實呎11,814元。不過原業主2015年9月以767.3萬元一手買入，持貨近5年，帳面微蝕5.3萬元或0.7%，惟連同稅項及其他雜費後，預料實際損手約42萬元或5.5%離場。

黃埔首10日19宗 較上月同期升2倍

與此同時，出現首宗新冠病毒死亡個案的紅磡黃埔花園，曾於1月底及2月初交投陷入冰封，惟隨着市况轉勢，屋苑交投量亦已逐漸回穩。黃埔花園本月至今暫錄19宗成交，較上月同期僅6宗急增逾2倍，並相等於上月全月28宗近七成。市場消息指，屋苑12期2座中層D室，實用面積797方呎，屬3房套連儲物房間隔，最新以1335萬元成交，實呎16750元。原業主1993年450萬元購入，帳面獲利885萬元或近2倍。