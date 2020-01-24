三辣稅共835宗 涉不足8億齊見新低

按月少39% 近6年新低

據稅務局最新公布，上月份涉及三大辣稅交易共有835宗，按月少39%，金額涉及7.858億元，按月跌4%，兩項數字均為2014年7月（即三大辣稅均已先後刊憲時間）有紀錄以來新低。事實上，2018年6月三大辣稅曾錄得55.68億高峰，現時較高峰大瀉86%，亦為2016年11月共5564宗的高峰大跌85%。另外，上月三大辣稅中，由於受疫情影響，內地買家減少來港買樓，上月份涉及BSD成交只有62宗，按月少23.4%，連跌4個月，追平2016年2月同為62宗低位，而上月BSD金額則有2.351億元，按月增17.9%。

辣稅金額較前年6月高峰跌近九成

另方面，在樓價調整、交投冷清下，連帶涉及SSD成交宗數亦跌至近年低位，上月涉及額印成交只有18宗，按月大跌47%，為2012年1月錄得17宗額印成交以來，超過8年新低，涉及金額1030萬元，按月跌46.3%，為2016年2月錄得840萬元後4年最少。

此外，上月份涉及DSD成交則有755宗，為2014年7月以來首次跌破1000宗水平，按月減少39.9%，金額涉及5.404億元，按月少10%，同為2014年7月以來新低，惟由於DSD早於2014年7月底才刊憲，當月數據並不足一個月，故可理解今次DSD金額及宗數均為歷史新低。

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，三項辣稅數字大跌，主要反映去年社會運動，加上新冠肺炎疫情，投資者減少入市，內地客更甚，凍結涉及辣稅的成交，未來情况則要視乎疫情發展，以及社會運動會否延續，但近日樓市成交已趨活躍，有部分投資者已再入市，DSD成交宗數有望回升，另近日股市波動，只要樓價不是大跌，不排除部分投資者會沽樓套現，SSD成交亦有機會回升。