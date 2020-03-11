愛海頌30伙逆市加價2%

上述愛海頌自去年10月推出以來，至今沽出389伙，佔全盤876伙的44%，套現超過36億元，發展商昨更新價單，位於第5座的30個單位加價2%，新價單將於本周六起生效。另長實助理首席經理（營業） 何家欣表示，由本周六起，集團會向首5位購買愛海頌指定單位買家送贈5両重的足金金元寶，價值約9.8萬元。

港景別墅中層戶1.15億「賣殼」易手

另方面，不少發展商繼續推售貨尾，暫未有全新盤推出的新地，據悉，近日低調拆售部分收租物業，其中實用1971方呎的中半山港景別墅中層B室，以約1.15億元「賣殼」售出，實呎58,346元，與2015年同面積高兩層一個B單位售價相若。

銀湖‧天峰特色戶實呎2.1萬創新高

此外，信置（0083）馬鞍山銀湖．天峰昨日以招標形式售出兩伙特色戶，其中8座67、68樓C室海景戶，實用1671方呎，連805方呎平台及61方呎天台，以3510萬元售出，實呎21,005元，呎價為項目一手新例後新高。

此外，3座63、65樓F室，實用1206方呎，連976方呎平台及59方呎天台，享內園景，成交價2413.8萬元，實呎20,015元。