OCEAN MARINI兩度加推 周六賣208伙 疫情下一手共約270伙周六賣 兩個月最多

明報記者 林尚民

上述OCEAN MARINI於上周五公布首張價單，101個單位折實平均實呎14,688元，及後於周日隨即加推101個單位，發展商昨日再加推60伙，即5日內連環推出3張價單，合共262個單位。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目至今已推出3張價單，合共262伙，折實平均實呎15,156元，市值約22.4億元；至於項目50樓以上樓層的4房大單位，則傾向稍後以招標形式出售。

3日暫收2000票 超額8.6倍

雖然發展商連環加推，不過，據發展商昨日公布的銷售安排，本周六首輪只發售208伙，佔已公布價單262伙約八成，若以項目單位總數503伙計，則約佔41%。以定價計，該208伙預計可套現約23.5億元，折實則約18.3億元，折實平均實呎15,316元。

大手客最多可買4伙

據銷售安排顯示，A組大手客最多可購買4伙單位，惟購買1伙單位之買家，必須是選購實用700方呎以上指定單位；而B組買家則可購入1至2個指定單位。另外，項目將於3月13日（本周五）下午5時截票，發展商將於同日晚上約8時公布抽籤結果。

至於昨日加推的3號價單，涵蓋2房至4房，另有天台特色戶及平台特色戶，實用面積由459方呎至1062方呎，以最高22.1%折扣計，折實價由661.1萬至1765.8萬元，折實實呎13,380至18,833元，整批單位折實平均實呎15,698元。

恆大．睿峰新增一按首年免息供本

事實上，近日樓市交投轉活，不少發展商趁機推盤，內房恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大．珺瓏灣亦於周六進行首輪第二階段賣樓，涉及58伙，而同系長沙灣恆大．睿峰則更新付款計劃，選用「九成按揭計劃」之買家，首年均可享「免息供本」，而選用「第二按揭計劃」之買家，首年則可享「免息免供」。

另買家無論選擇90天現金優惠付款辦法、270天現金優惠付款辦法或建築期付款辦法，只需於簽署臨時買賣合約後支付樓價5%，餘下之95%款項將在選用之付款計劃到期日一併清繳。