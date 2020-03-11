湯文亮：美股大跌 不是理由的理由

有人話是因為受到新冠狀病毒肺炎影響，我認為不是，新冠狀病毒肺炎原名是武漢肺炎，武漢要封城來阻止疫情擴散，至今仍然未解封。理論上武漢以至全中國才是新冠肺炎的受害者，美國不但冷眼旁觀，而且應該早有準備，說新冠肺炎令美股大跌，只是一個不是理由的理由。

疫情油災皆非股市大跌原因

亦有人話沙特和俄羅斯增產，攬炒式令油價大跌，連累美股大跌，這個說法更加說不通。老實說，攬炒只不過是形容詞，沙特與俄羅斯都是生意人，都不會做蝕本生意，沙特出產原油要50美元一桶，俄羅斯就要70美元，現在油價只是30美元，即是做蝕本生意，就算沙特與俄羅斯攬炒，最多都是攬一陣，油價很快就會掉頭回升，美國最多是避一避風頭，盡量減產頁岩油，至於中國，可能是今次油價受惠者，習主席會趁機打爆油缸。

「香港人權及民主法案」令外資撤離美國

大家可能忽略了一個美股大跌的原因，可能是太多人賤價出售美股，但出售美股的人大多數不是美國人，同樣情况，如果香港樓價大跌，賤價出售物業的大多數不是香港人，他們對香港物業沒有感情，只視為投資工具，問題是點解咁多人要出售美股？我有一個不是理由的理由，就是去年美國通過「香港人權及民主法案」，表示觸犯這條例的香港人會受到美國制裁，包括禁止進入美國，以及凍結其美國資產。

本來，這條法案最快也要兩三年才可以通過，但美國眾議院議長佩洛西推動，幾個工作天就獲得參眾兩院通過，我當時亦撰文話美國是不會動用這條例法案，但其他國家的富豪看在眼裏，知道美國可以隨時通過人權法來凍結他們在美國資產，於是契弟走得摩，特朗普早已知道關鍵所在，不過他任由佩洛西去背這個黑鑊，世界各地富豪放在美國的資產離開，結果是怎樣大家應該估得到。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]