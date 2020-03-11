周顯：拉隊上證監求復牌有成功例子？

官方事先沒講明DQ 選擇式執法

我笑笑說：「老千局不知算不算，不過肯定是違反了商品說明條例。」

其實，DQ不合格的公司，是天經地義的事，大陸都這樣做。但先決條件是：

1. 有清晰的法例去說明；

2. 保證執行；

3. 不要秋後算帳，而要事先講明。

但很明顯，現在的當局，是選擇式執法，而且並沒有明確講明，在上市前、在幾年前，也沒有講明，而且還是突然執行，完全沒有過渡期，這完全是黑箱作業，完全無視法治精神，連自己人David Webb也看不過眼，也出來發聲了。

另一方面，也是業界的有影響力人士個個掛住擦鞋，噤聲不敢發言，無他，怕被當局報復啫！正如上面講的那名老闆，只敢同我吐苦水，點敢親身公開發言吖，未死過咩。不過話時話，曾經傳過，有人糾眾上證監鬧事，居然真的成功復牌。上一次是二十幾年前，有位姓「Direction」的做過，不久前則有一班穿黑衣的人（相信只是抽黑衣人水，和本港的示威黑衣人無關），都曾經得逞過。

[周顯 投資二三事]