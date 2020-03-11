張兆聰：反彈市往往是最危險的

今次跌市非常快速，標普500指數在2月19日創出歷史新高，到本周一累計由高位瀉19.4％，歷時僅13個交易日。而歷史上最快速由高位回落20％的是1929年9月，也要花42天，1987年股災也要55天，可見今次跌市令市場有多恐慌。美股已累跌不少，周一還要在低位進一步跌停；VIX指數升至62，為2008年金融海嘯以來最高；美元兌日圓周一由108水平急至101關口，債息周一又崩盤式下跌，均反映投資者慌不擇路，只要離開市場，意味已出現無條件投降。

VIX高見62 反映投資者慌不擇路

因此，周二市况完全是另一回事。總理李克強在武漢最危急時受習總委託到訪，可見後者是非常注意自身安全。但昨日竟然也到訪武漢，意味全國疫情最危險的地方也已安全，變相宣布抗疫勝利。

同時，多國宣布財政刺激措施，日本推出總額達16,000億日圓的刺激方案，特朗普亦會於昨晚公布財政刺激詳情，澳洲、韓國、意大利也會出手。若財政能支持企業短期債務融資，令信貸市場回穩，絕對有助股市回穩甚至回升。此外，雖然沙特會將4月份每日產量增加至1230萬桶，較2月份激增25％，但油價還是能維持接近10％的升幅，似乎周一的大跌，已一下子將利淡充分在市場體現。美股周一跌逾7％，執筆時美股期貨曾反彈5％觸發市前漲停，反彈勢頭不俗。只是在跌浪中的反彈市往往是最危險的。例如聯儲局早前緊急減息半厘，之後市况急升急跌，在反彈過後入市，損失可以非常快速。設局上，市場反應顯示對財政刺激有頗大信心，但筆者覺得全球股市已大瀉了20％才是主因。

美疫情受控否 成最核心問題

宏觀來看，最核心的問題還是美國疫情受控與否。美國至今確診人數仍然有限，遠未達到韓國、意大利的拋物線式上升。但究竟疫情是未還是不會惡化，市場始終沒有答案。特朗普的減稅和刺激方案有助紓緩企業和民眾短期的財政壓力，這也是市場回升的邏輯，但一天市場對疫情有戒心，入市態度也會審慎。誰也不能保證美國疫情持續受控，若規模與其他地方相若，甚至有大城市如紐約、洛杉機、三藩市、休斯敦等需要封城，又或者高級官員以至特朗普染上新冠肺炎，美股隨時會向下突破。

退一步看，就算美國成功將疫情控制在現况，但全球來看新增確診個案很難歸零，國際間人流幾乎停頓，佔全球GDP達10％的旅遊業近乎冰封，時間拖得愈耐，環球陷入經濟衰退的機會也愈高。近期全球股市雖然大跌，但估值還遠未反映衰退，僅是回到歷史平均數。

[張兆聰 還看今朝]