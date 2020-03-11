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經濟
2020年3月11日星期三
技術取勝
投資策略
惠理謝清海：熊市已臨 油價非禍源 各國財策須合作 避免金融危機
A股近期跑贏歐美 「估值致勝」
港須推社會經濟政治改革
習近平現身武漢打氣 恒指反彈352點
拆息續跌 大行存息跌穿2厘
佐丹奴：自由行政策如「類固醇」 指今次疫症後復元將慢過SARS
利亞逆市多賺13% 股息率達12厘
九倉：首季生意大勢已去
內地2月CPI升5.2% 按月稍回落
會計界首晤劉怡翔 仍冀業績可延公布
東亞傳78億售人壽保險業
SOHO中國抽升四成停牌 傳黑石逾倍溢價提私有化
話你知：潘石屹作風大膽惹關注
時代越地：疫情影響漸過
油價反彈8% 沙特下月增產27％ 特朗普沙特王儲通電協調
白宮刺激措施存變數 美股升勢大幅收窄
疫情衝擊 大韓航空警告或倒閉
張兆聰：反彈市往往是最危險的
植耀輝：博撈底 美股勝港股
技術取勝：中石化短線未脫劣勢
管理層高薪跳槽 公司「如實」公告
劉思明：港股博反彈 分清強弱勢
周顯：拉隊上證監求復牌有成功例子？
湯文亮：美股大跌 不是理由的理由
OCEAN MARINI兩度加推 周六賣208伙 疫情下一手共約270伙周六賣 兩個月最多
愛海頌30伙逆市加價2%
三辣稅共835宗 涉不足8億齊見新低
綠楊新邨3房凶宅655萬沽 4年升近五成
二手私宅呎租累跌7個月 海嘯後首見
華夏基金固定收益投資經理蔡靖：中國高息債可看好
技術取勝：中石化短線未脫劣勢
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【明報專訊】金茂5.2元不容有失（圖）
長飛光纖上試18元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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