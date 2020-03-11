植耀輝：博撈底 美股勝港股

【明報專訊】沙特突如其來的一記大招，不僅令油價大跌，更令本已因疫情動盪不已的金融市場再添波瀾。筆者過去數周已不斷反覆強調疫情對市况之重要，故不再累贅，反而石油「價格戰」可能會好戲連場。照現時情况，俄羅斯未有因沙特「減價」而屈服，反而考慮增加石油產量，實行與沙特「鬥增產」。俄財政部更不諱言，能夠承受油價在未來6至10年，維持在25至30美元水平，此舉可能進一步打擊油價表現；另一邊廂之美國亦肯定坐立不安，皆因油價大跌，對開採成本相對較高之當地頁岩油打擊最大。
留意友邦港交所支持位
至於金融市場在兩大因素衝擊下亦「無運行」，道指自高位回落19.3%，恒指雖然昨日急彈352點，但由年初至今計仍累跌近一成。筆者早前曾用技術分析角度提出恒指出現「頭肩頂」形態，若以量度跌幅計算，首個目標將為24,000點，最壞情况則更可能要調整至23,000點水平。雖然大市風雨飄搖，不過筆者身邊同事或朋友卻相當期待今次跌市來臨，部分更視之為近10年最佳入市良機。某程度上，美股本輪短期調整既急且狠，短期出現反彈並不出奇，何况不少科技巨企基本面依然不俗，所以筆者亦打算伺機吸引優質美股。港股反而未有太多想法，友邦（1299）跌至70元附近相當吸引，另外港交所（0388）240元至250元水平料會有不俗支持，想部署「撈底」投資者可開始關注。現時大市風高浪急，現階段入市仍要相當審慎。