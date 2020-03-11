植耀輝：博撈底 美股勝港股

【明報專訊】沙特突如其來的一記大招，不僅令油價大跌，更令本已因疫情動盪不已的金融市場再添波瀾。筆者過去數周已不斷反覆強調疫情對市况之重要，故不再累贅，反而石油「價格戰」可能會好戲連場。照現時情况，俄羅斯未有因沙特「減價」而屈服，反而考慮增加石油產量，實行與沙特「鬥增產」。俄財政部更不諱言，能夠承受油價在未來6至10年，維持在25至30美元水平，此舉可能進一步打擊油價表現；另一邊廂之美國亦肯定坐立不安，皆因油價大跌，對開採成本相對較高之當地頁岩油打擊最大。