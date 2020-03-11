白宮刺激措施存變數 美股升勢大幅收窄

白宮內部人士：未有實際計劃

CNBC的報道同時指特朗普周二的日程，包括將在美東時間下午5時半（香港時間周三早上5時半）出席疫情簡報會。除建議減稅，特朗普還建議政府將與航空公司和郵輪公司等旅遊業者合作，應對疫情為業界造成的損失。白宮官員稱，為時薪工人提供資助的建議需巨額的聯邦支出，暫未有相關政策如何運作的細節。財長梅努欽（Steven Mnuchin）和白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）準備周二前往國會山莊，向參議院共和黨人介紹特朗普的構思。匿名高級官員稱，特朗普有很強的觀點，期望參議院作出反應。此外，特朗普也邀請華爾街大行的高層周三在白宮開會討論。

特朗普最新的刺激計劃，是在上周簽署的83億美元緊急支出法案的基礎上加碼。航空股反彈。facebook、亞馬遜、蘋果Netflix和Alphabet的股價早段升2%至4%。避險情緒緩和，期金昨跌約20美元，跌至每盎司1655美元左右。美國10年期國債孳息率在亞洲交易時段高見0.7厘，較周一的0.3厘歷史低位大幅反彈。債息反彈，債價回落。美國10年期國債期貨昨價格大跌觸發熔斷機制，反映部分市場人士由債市獲利套現。部分分析認為，美國國債價格回落，可能是因為周一美股大跌市後，機構投資者由獲利較多的避險資產，包括黃金、債券等套現。

特朗普批聯儲局「可悲及動作緩慢」

券商Raymond James表示，相信白宮將推出刺激方案，但推出時間及內容仍不確定。一些共和黨領袖認為，推出刺激措施為時尚早。民主黨人則認為，除減稅以外還有其他優先事項，計劃推出自己的刺激方案。特朗普昨再抨擊聯儲局「可悲及動作緩慢」，加息太快而減息太慢，呼籲應將利率降至主要競爭對手的水平。美國市場繼續缺錢。交易商提交的聯儲局定期回購操作認購達930億美元創新高。

（綜合報道）

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