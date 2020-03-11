油價反彈8% 沙特下月增產27％ 特朗普沙特王儲通電協調

油組其他成員國也準備增產。油組第二大產油國伊拉克稱，將在下月把每日出口量增加35萬桶，而尼日利亞亦將增加逾10萬桶。白宮昨表示，美國總統特朗普與沙特王儲穆罕默德就油價戰通話。面對疫情蔓延，油價大跌也可能傷害美國產油商。白宮未透露與沙特的談話是否促成任何承諾。沙特能源部昨向路透社稱，若未能就協調方式達成共識，油組將沒有必要在5至6月與俄羅斯等非油組國家舉行會議。

俄羅斯：不排除與油組再談判

不過俄羅斯方面表示，不排除與油組就穩定油市談判。路透社引述知情人士稱，俄羅斯能源部已提議與俄羅斯的石油企業在周三舉行會議。油組與俄羅斯上周未能就擴大減產規模達成協議，意味下月起油組與俄羅斯等將不再受原有的減產協議約束。

沙特阿美昨公布，已跟客戶達成協議，由下月1日起將每日供應量提升至1230萬桶，希望可為長期財務帶來正面影響。沙特阿美公布此消息前，沙特證交所暫停了沙特阿美的股份交易。

IEA：原油需求恐海嘯後首萎縮

隨着疫情擴散影響原油需求，總部位於巴黎的國際能源署（IEA）警告，全球原油需求將面臨金融海嘯以來首次萎縮。IEA預計，2020年原油每日需求量只有9990萬桶，較原先預測下調近100萬桶，預示今年每日需求萎縮9萬桶。原油供應潛在增加，也為油價帶來壓力。IEA署長比羅爾（Fatih Birol）警告，在油市玩「俄羅斯輪盤」可能帶來嚴重後果。

大摩：油價下跌多方面損經濟

《金融時報》指出，在2014至15年間，油價持續偏軟為經濟注入動力。在一般情况下，較低的燃料價格會刺激消費者需求，以及對石油以外行業的投資。不過今次油價大跌，後果可能大不同。以往油價下跌對美國經濟帶來很大動力，但美國如今憑藉頁岩油成為能源淨出口國，若油價保持在目前水平，很多頁岩油生產商可能面臨破產。倘原油持續供過於求，使國際油價在每桶30至40美元的低位徘徊，將導致產油國的經濟及公共財政承受巨大壓力。

摩根士丹利的經濟師指出，油價下跌將從多方面損害全球經濟。首先，它將打擊石油相關行業及產油國的資本支出。此外，企業債券市場將面臨壓力，尤其是部分能源公司有債務違約風險，可能令全球金融狀况進一步收緊。即使油價偏軟將為消費者帶來好處，但短期內不太可能轉化為更高的支出。

（綜合報道）

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