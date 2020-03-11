時代越地：疫情影響漸過

越秀地產董事長林昭遠指出，除湖北地區，其他地區都重新開放，目前項目復工率已達八成，相信到周末可到九成。

時代中國：2月底已復工復產

不過受疫情影響，內房企似乎對增長目標不敢訂得太高。像以往不時交出超預期成績的時代中國，今年合約銷售目標僅823億元（人民幣，下同），較去年合約銷售額783.6億元增長5%。岑釗雄表示，預期今年內地樓市「先低後穩」，全年推貨1400至1500億元，仍在按既定目標推進。

越秀地產則將合約銷售目標定在802億元，按年升11.23%，按全年推貨1461億元計，全年只需不足55%銷售率即可達標。越秀地產表示定此目標是因應疫情仍在發展當中，存在不確定性，但55%的銷售率和2019年是持平的。

佳源全年派息縮水48%

至於佳源（2768）則維持末期派息11仙，在年中無派息的背景下，導致全年派息大縮水47.6%。集團主席沈天晴及副主席兼執董張翼均指出，「必須每年派息」，但希望提供特別持續及穩定的派息，目前內地疫情影響還有不確定性，故由沈天晴建議「少一點派息」，「但到中期或下半年可以檢討」，但整體對樓市仍然樂觀。此外，今年收購土儲預算方面，時代中國為250億元至300億元、越秀地產為300億元。