SOHO中國抽升四成停牌 傳黑石逾倍溢價提私有化

明報記者 方楚茵

SOHO中國自2007年10月8日於本港主板掛牌，至今超過12年。據路透社昨日引述兩名消息人士指出，黑石早在2月初已與SOHO中國進行排他性談判，私有化細節料在未來數周內敲定。報道引述兩名消息人士指出，黑石收購SOHO中國比單單收購其資產更簡單，亦為完成交易提供更大的確定性。

潘石屹夫婦擬事後保留小數股權

其中一名消息人士又指，集團大股東潘石屹和張欣夫婦目前持有SOHO中國63.93%股權，並有意在與黑石達成協議後保留小數股權。惟黑石對消息不予置評，SOHO中國未回覆坊間置評。

事實上，去年10月30日已有報道指SOHO中國有意以80億美元賣掉至少八項資產，包括被市場稱為「八大金剛」的望京SOHO等物業，以往潘石屹曾明言這批核心資產屬於「三生三世都不賣」的。其時，亦已有傳80億美元資產包的部分潛在買家正是黑石及新加坡主權基金GIC。

今次SOHO中國傳出賣盤，亦令市場再次提起過去幾年公司由開發商轉型包租公後，連環出售了包括上海虹口SOHO、上海SOHO靜安廣場等多項資產，套現近300億元。在大賣資產的背後，集團一直着力培育自家的高端共享辦公室品牌SOHO3Q，但發展平平。最終，SOHO中國近年仍是依循舊路，以出售資產支撐業績。像去年6月就有消息指，在SOHO中國物業銷售推薦會上集團副總裁錢霆表示，SOHO中國將甩賣78億元人民幣的物業。

分析：早有預期派特別息 維持買入評級

對於今次SOHO中國傳獲私有化，銀河聯昌證券報告指出，去年傳出公司處置核心京滬資產時，便預期公司將派特別息。今次潛在私有化則為一直反對資產處置的股東帶來正面的驚喜。該行維持SOHO中國「買入」評級，目標價3.7元。