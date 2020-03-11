會計界首晤劉怡翔 仍冀業績可延公布

據了解，昨日除會計界人士，亦有稅務師及測量師到場參與會面。會計專業發展基金董事林智遠會後表示，面對困難的不限於會計界，希望港交所及證監會考慮專業人士健康風險，對部分公司寬限業績公布期限。他強調並非要求「一刀切」，僅限於對有需要的公司。他續稱，於昨日會面中，劉怡翔對業界困難表示理解，並已責成監管機構與業界再溝通。

財庫局：會進一步與監管機構跟進

財庫局發言人回覆本報查詢，承認昨日局長與會計界、兩監管機構進行會面，指當局是為了解會計界訴求，日後財庫局將會進一步與監管機構跟進。林智遠稱，會面中有監管機構人士承認，初期未料到新冠肺炎疫情影響如此嚴峻，現在對於部分上市公司業績準備情況則感覺「水浸眼眉」。港交所及證監會對本報查詢均未有置評。據了解，此次財庫局肯見會計界，亦是因為見到情况與1個月前的估計有所不同。

港交所上市主管陳翊庭早前披露，約有1300間公司可按時交功課，逾百間將交未審核業績，惟仍有逾350家公司未知能否按時公布業績。