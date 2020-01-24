內地2月CPI升5.2% 按月稍回落

食品價格升 人力短缺運送成本漲

2月份CPI受去年價格變動的翹尾影響約2.9個百分點，今年新漲價影響為2.3個百分點，佔比較高。國家統計局城市司長趙茂宏指2月食品價格較大幅上升，主要是各地運輸管控和人力短缺提升運送成本，企業延期開工減少供應，居民囤購食品亦推升價格。

另一方面，服務價格按年上升0.6%，漲幅回落0.9個百分點，工業消費品價格按年上升0.3%，幅度比前月減少0.6個百分點，趙茂宏表示，部分商業和服務因疫情防控停止營業，非生活必需品的需求均有收縮，2月價格穩定甚至下降。

2月份油價下跌約一成，影響生產者出廠價格指數（PPI）按年轉跌0.4%，石油及相關行業是下跌的主要原因，其中石油和天然氣開採業價格由1月的上升4.3%轉為下降11.0%。中泰證券報告指出，內地非食品和服務類CPI持續突破新低，反映國內整體需求面臨下行壓力，加上工業品價格持續回落，中國面臨的其實是全面通縮壓力。