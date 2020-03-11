九倉：首季生意大勢已去

吳天海：內地投地不會進取

九倉主席兼常務董事吳天海昨日在業績發布會指出：「內地今年首兩個月售樓按年大跌超過一半，只售數億元物業，疫情過後內地樓市不一定即時好轉，可能部分同業會打折或割價銷售，因此預期市道會波動，仍未回穩」。同時，內地地盤亦未見全部工人返工。考慮到內地對樓價作調控，影響回報，加上前年購進不少項目，他不諱言，九倉在內地投地不會進取。集團在今年的售樓目標為150億元人民幣，按年減少30億元人民幣，可售樓面面積為130萬平方米。

同時，九倉因為部分商場或寫字樓基於疫情而應政府要求關閉，吳天海稱，集團因此免收租客關場期間租金，亦為旗下項目縮短營業時間作寬免安排。集團旗下酒店更受疫情打擊，他直指上月入住率不高，下個月訪客會返來甚至比之前更好的機會亦不高。業績更披露，今年初酒店入住率只有單位數，收入按年大跌98%，首季收入為去年同期5%以下。面對香港樓市表現不穩，九倉更沒有推出九龍塘及啟德項目發售的日程。

九倉的母公司會德豐（0020）被大股東提出私有化，會德豐的地產業務長遠會否撥歸九倉成為焦點。吳天海說，兩家公司的地產業務重疊非今日的事，從來一齊在港經營，現在及將來亦可繼續這樣。因為香港地產市場非常大，因此合母、子公司之力會有優勢，若單打獨鬥，未必有今日的成績，會德豐仍然是九倉的控股公司。一旦會德豐完成私有化，九倉董事會會否有變，吳天海回應說：「未收到大信封，亦無人通知要幾時退休。」對於傳媒要求他評價母公司主席吳宗權，他認為並不公道，拒作回應。

摩根大通形容，九倉替內地土儲作撥備為非現金性質，負債比率亦只有13%，卻仍大削派息五成，既不必要亦令人失望。花旗則稱，九倉早已發盈利預警，最終盈利水平在其預期之內，但是派息則低於預期。