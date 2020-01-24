佐丹奴：自由行政策如「類固醇」 指今次疫症後復元將慢過SARS

明報記者 蕭嘉聰

他表示，過去已認為香港零售業「畸形」，情况就如「好花不常開，好景不常在」，如果有人相信香港自由行、廣東道的旺景可以一直延續「個啲係傻嘅」，因此集團早在10年前已不再爭舖位，並全球發展業務，迎接未來反彈或更多挑戰。

佐丹奴去年業績顯示，亞太其他地區及中東銷售額分別佔集團總銷售額32.7%及13.6%，港澳市場佔15.9%。集團執行董事羅學文指出，去年已在毛里裘斯、南非等地開設加盟店，今年將開拓東歐、埃及、肯亞及俄羅斯等市場。

劉國權指港零售業畸形 好花不常開

截至去年底止，集團在港澳共有73間分店，劉國權表示，每年約有三分之一租約到期，今年已有2至3分店由於不滿意續租條件因而結業，內地分店大多位於百貨商場，收取浮動租金，影響相對較細。他又指出，難以估計疫情何時過去，但相信集團在亞洲發展不會很積極。

被問到香港1、2月的生意情况，他表示「跌唔到九成，但當然好大影響」，跌幅達雙位數字，不過自2月第三周開始，有較多市民外出消費，情况有所改善。他強調，集團會維持SARS時期的「三不」策略，即「不裁員、不減薪、不偷工減料」。

他又表示，過去由於口罩不足的關係，香港的店舖2月曾縮短營業時間至9小時，其後有足夠口罩已回復正常營業時間，內地就仍有50多間分店暫停業，主要位於湖北省。

佐丹奴去年全年純利按年減少52.1%至2.3億元，集團指出，受中美糾紛、異常的暖冬，以及香港社會事件影響，總銷售額按年減少11.9%至48.52億元，每股基本盈利14.6港仙，繼續派盡息方針，全年派息14.6仙。股份昨日收市報1.7元，升5.59%。

周大福全體執董2至4月減薪三成

另外，周大福（1929）公布，全體執行董事由2月至4月減薪三成，現階段沒有裁員計劃，反而以保障員工就業為重要考量，積極開拓線上銷售渠道，包括推出「雲商365」和自家研發的「我智營」線上銷售平台，前線或後勤員工可利用平台，向親友或顧客推介適合產品，為員工開拓收入來源，亦加強集團發展全渠道零售領域。

周大福上月港澳共有逾40間分店暫時停業，發言人表示，店舖已陸續開門重新營業，現時有約20間分店仍暫時停業。