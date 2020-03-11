拆息續跌 大行存息跌穿2厘

1個月拆息連挫10天

由於拆息降，銀行繼續減港元定存年利率，目前本港三家發鈔銀行的最高存息均已跌至2厘以下水平（見表）。

繼上周多家銀行先後削減定存年利率，中銀香港（2388）本周繼續減，當中3個月及6個月之新資金定存年利率，已分別由2厘及1.9厘，同時削減至1.8厘。

渣打1年定存息低見1.4厘

其他大行則維持上周存息不變，匯豐3個月及6個月存期之年利率為1.96厘，存款要求為50萬元或以上；渣打一年期年利率亦僅得1.4厘。

不過，目前恒生銀行（0011）半年存期年利率仍然維持2.2厘，花旗香港3個月定存年利率亦有2.3厘，僅限私人客戶業務或Citigold戶口，但亦將於明天（12日）起降至1.9厘。

花旗3個月定存息仍有2.3厘

綜觀其他中小型銀行昨日亦普遍減存息，星展香港將港元定存年利率全線下調0.05厘，當中3個月及6個月年利率已降至1.35厘及1.4厘。

東亞銀行（0023）由上周一開始將其138天存期的定存年利率，由2厘一直削減至昨日的1.38厘；大新銀行（2356）亦全面調整其定存年利率，當中最高存息之3個月年利率亦僅得1.7厘，存款要求為50萬元至500萬元或以上。