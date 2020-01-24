習近平現身武漢打氣 恒指反彈352點

ATM昨飈升 金融股仍跑輸

受內地疫情消息影響，三大科網股「ATM」昨早均大幅上升。當中阿里巴巴（9988）升3%，收報199.3元；騰訊（0700）升1.5%，收報383元；美團點評（3690）升2.9%，收報98.75元。港股昨普遍升，領展（0823）升3%，收報76元；不過匯控（0005）等金融股仍然跑輸，僅升0.3%，收報48.9元。

港股昨日成交1410億元，當中北水淨買入83.63億元，繼2018年2月5日的105.93億元以來最多，自上月24日以來已連續12日淨買入，累計511.64億元，資金主要湧入建設銀行（0939）及騰訊等，分別錄得16.8億元及13.9億元淨流入。中國A股升約2%，上證綜合指數收報2996點，升1.82%；深成指報11,403點，升2.65%；創板指數收報2148點，升2.66%。

雖然港股昨早反彈，但財政司長陳茂波籲市民投資時仍要小心。周一歐美股市大瀉，他表示考慮到市場大幅調整，港交所（0388）已向結算參與者加徵收59億元保證金，所有結算參與者都能按時繳付。他又指出，一般而言市場有大幅波動時沽空比率亦會上升，證監會將密切監察情况，確保無不尋常交投活動、存倉或市場操控情况。

陳茂波：港交所向參與者追59億保證金

傑富瑞發表報告指出，由於油價暴跌及新冠病毒爆發黑天鵝衝擊全球股市，投資者對中央銀行甚為不滿，日前美國信貸市場被拋售，市場擔心企業或難以融資。該行認為，美聯儲可先允許銀行向客戶提供信貸；其次減少銀行流動性覆蓋率要求，以釋放銀行準備金予信貸市場。