惠理謝清海：熊市已臨 油價非禍源 各國財策須合作 避免金融危機

明報記者 廖毅然

惠理集團（0806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海接受本報訪問時表示，不認為石油市場是今次熊市的主因，他預期油價在6至12個月內會重上每桶50美元的合理水平，因為在現階段許多產油國都面臨財政赤字，美國頁岩油亦無法生產，因此石油供應在未來數月會下跌。

料油價6至12個月內重上50美元

謝清海直指，對他而言，美股出現熊市並不令人感到意外，因為金融市場的估值已過度擴張，環球政府及企業債台高築，加上許多國家出現的社會及政治動盪等，即使沒有疫症，金融市場已經處於危險的境地。如今上述問題都在疫情的打擊下暴露出來，致使經濟及金融市場承受衝擊。追溯源頭，多年來利率低企，使金融市場缺乏紀律，是引致資產價格過高的主要原因。

利率長期低迷 致資產價格過高

美國聯儲局上周緊急減息半厘，謝清海認為，減息將再次導致游資氾濫，最終金融市場與現實世界愈走愈遠，貧富懸殊加劇，引發全球更多的社會不安。舉例說，是次疫症對經濟帶來重大影響，包括失業率上升、經濟增長下滑、企業盈利受損、市民消費及出遊意欲減少等等，「減息可以刺激金融市場，雖然現在屬熊市，但資產價格始終會回升，反而實體經濟承受着更大的負面影響，現在我們已身處於『二元世界』（Two-dimensional world）」。

減息加劇貧富懸殊 深陷「二元世界」

他相信，今次的重點需從減息轉移至財政政策，除了減息及新一輪量寬，各國政府更要聯手，推出減稅甚至「直升機撒錢」等措施。他舉例指，香港向每名市民派1萬元現金是正確做法。「各國政府須共同合作，推出更多工具和政策以挽救經濟，我們或可避免再次出現環球金融危機，但短期內一定困難而且波動的。」

當此時刻，謝清海認為投資者要同時具備野心及防守力，部分的投資組合可以相當進取地投資在受惠於大量流動性的資產，例如債市及中國相關股票（見另稿），但同時另一部分的投資組合，要放在防守力非常強的資產，例如黃金及現金。

稱港府派1萬元做法正確

作為惠理的創辦人及靈魂人物，謝清海於1993年成立惠理，旗艦基金是「惠理價值基金」，秉承由下而上的投資策略，以選股著稱，基金多年來一直跑贏大市（見圖）。