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受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕

【明報專訊】疫情下零售市道大受影響，不少零售商店或食肆結業，並減慢開舖步伐。港鐵（0066）承認，旗下將軍澳日出康城商場THE LOHAS招租情况近數周急速放緩，令項目需要分期開幕。

港鐵物業總監鄧智輝指出，THE LOHAS過去數周招租情况急速放緩，有部分原本積極洽租至接近尾聲的零售商及餐飲突然暫停租舖，令現時招租比原來緩慢，進度未符合目標。但由於區內已有約1萬個住戶入住，對商場有一定需求，故集團亦不會推遲商場開幕時間，但會分期開張，第一期將定於下半年開幕。

租出逾半樓面 個別暫停租舖

項目總樓面面積約48萬方呎，提供約150個舖位。鄧智輝補充，現時商場已租出超過一半樓面，未決定第一期開幕的舖位數目及樓面，但餐飲、服務、娛樂等已準備好，會在第一期開張；而服飾、化妝等非必需品商店，則會稍後才開幕。至於溜冰場方面，因裝修比較複雜，又要申請相關牌照，暫未知能否趕及與第一期同步開幕。

鄧智輝：會考慮再推紓緩措施

事實上，由去年中開始的社會事件，到新冠肺炎疫情，商舖租金受壓。但鄧智輝稱，去年集團旗下商場整體續租情况不算特別差，以去年到期續約的商戶計，租金仍錄得升幅。

不過，該公司早前亦有因應疫情為中小型商戶提供減租等措施，但疫情至今未解決，鄧智輝表示「一定會」考慮再推出紓緩方案，但要視乎踏入4月後，疫情對商戶生意影響的程度與規模。但他指，現時是「共渡時艱」，「無可能係我哋做晒」。

康城13期涉2500伙 區內第二多

另外，港鐵將於新財政年度推出3個項目，包括日出康城13期、黃竹坑站5及6期，鄧智輝指出，當中日出康城13期最多可提供約2500伙，而黃竹坑站5、6期則分別提供700至800伙，推出時間須視乎招標準備工作，及洽談補地價進度等。若以2500伙計，為日出康城第二多的期數項目。

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