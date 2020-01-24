OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先

兩日收1500票 超額6倍

共503伙的OCEAN MARINI，目前已公布兩張價單合共202伙，最高折扣率22.1%，整批折實平均呎價14,976元，有機會今日再加推單位。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目最快今天上載銷售安排，預料周六首輪銷售，將安排大手組別先揀樓，最少購2伙至最多購4伙。他表示，看不到股市近日下挫對樓市有大影響，對項目銷情有信心。

此外，會德豐同系日出康城9A期MARINI、9B期GRAND MARINI，過去3日亦累沽約25伙，平均呎價1.6萬餘元。黃光耀表示，近日新盤銷情不俗，反映買家積極入市，而9A及9B期的呎價，與OCEAN MARINI有約一成差距，未來OCEAN MARINI 加推將收窄呎價差距。

WEST PARK兩房實呎2.2萬新高

事實上，本月首9天累積錄約255宗一手成交，已等同上月全月約350宗7成，如興勝創建（0896）深水埗WEST PARK，昨最新售出21樓A室、屬實用339方呎兩房戶，成交價748.2萬元、實呎22,071元，呎價創項目新高；項目1月開售以來累沽30伙、套現近2.1億元。碧桂園（2007）牽頭馬鞍山泓碧昨亦連售兩伙，分別位於1座5樓實用504方呎E室、1座11樓實用475方呎C室，成交價929.3萬及951.9萬元，實呎1.84萬及2萬元。

不過，仍有個別新盤買家撻訂離場。新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Milano新錄一宗撻大訂，為35B座1樓B室，實用602方呎，買家原於2018年8月以934.33萬元購入，已簽署正式買賣合約，惟日前取消交易，預料遭沒收10%訂金涉逾93萬元。本報統計，主要新盤本月暫累錄約15宗撻訂。