經濟

香港地產

深水灣洋房 1.8億易手

【明報專訊】二手屋苑交投轉趨活躍，大額豪宅亦連錄成交，繼「大馬糖王」郭鶴年前媳婦以約2億元沽出中半山富匯豪庭相連單位後，紡織業富商呂培安或相關人士，亦以約1.8億元售出深水灣道39號一幢洋房，為新冠肺炎在港爆發後南區最大宗二手成交。

市場消息表示，紡織業富商呂培安及有關人士持有的南區深水灣道39號一幢洋房，實用2939方呎，最新以約1.8億元售出，較開價2.38億元低24%，實呎61245元。呂培安等人於2010年以1.36億元購入，帳面獲利4,400萬元或32%。

廖創興家族6200萬沽寶園

此外，市場消息亦稱，中半山蒲魯賢徑寶園中高層A室，實用1943方呎，叫價6600萬元，最新以6200萬元售出，實呎約3.19萬元，售價及呎價均為項目新高。原業主為廖創興銀行廖氏家族於1992年以約782萬元購入，帳面獲利5418萬元或近7倍。

香島4房2780萬沽

3年半實蝕130萬

不過，市場消息亦指出，筲箕灣香島3座高層A室，實用面積1175方呎，屬4房雙套連儲物室，以2780萬元易手，實呎23,660元。原業主2016年10月以約2769萬元連車位購入單位，並選用首3年免供付款辦法，透過發展商安排的財務公司申請按揭貸款，亦即市場所謂「呼吸Plan」（即指買家毋須收入證明的高成數按揭），首3年延期供款及豁免利息，買家由按揭貸款第4年開始供款，惟第4年的利率按年息2.75厘固定息率計。原業主持貨至今約3年半，帳面僅獲利約11萬元或0.4%，惟連同使費計實蝕約130萬元或5%。

相關字詞﹕蝕讓成交 香島 寶園 深水灣道39號 豪宅成交

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