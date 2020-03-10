嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關

明報記者 張允亭

嘉湖山莊本月價量齊升。中原高級區域營業經理文家輝表示，樓市氣氛好轉下，屋苑交投轉快，惟隨着減價盤被快速消耗，業主議價空間則逐漸收窄，本月平均實呎約1.05萬元亦較上月略為回升2.6%，本月成交呎價跌穿1萬元的成交亦僅有約4宗，至於目前買家以自住為主。嘉湖山莊其中一宗新成交位於麗湖居7座中層G室，實用面積547方呎，3房間隔，新近以市價550萬元連租約成交，實呎10,054元。原業主2010年8月179萬買入單位，持貨近10年，帳面獲利371萬元或2倍。

荃中2房535萬 貴上月同類一成

另一個新界西老牌上車屋苑荃灣中心，本月則暫錄13宗成交，新近有2房單位以535萬元易手。美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心19座中高層A室，實用面積374方呎，屬2房間隔，原業主開價540萬元，微減5萬元後，新近以535萬元成交，實呎14,305元，成交價為同類2房戶近期高位。資料顯示，同類單位曾於上月中以480萬元易手，亦即現時成交價高約一成。原業主2012年2月216萬元購入，持貨8年，帳面獲利319萬元或1.5倍。

御龍山2房1080萬 同類2年新高

至於毗鄰港鐵火炭站的御龍山，新近有2房單位以1080萬元沽出，做價為屋苑同類單位近2年新高。市場消息指出，御龍山3座低層D室，實用面積544方呎，屬2房間隔，新近以1080萬元成交，實呎19,853元，做價為同類戶自2018年6月後的高位。原業主2008年6月447萬元購入，持貨近12年，帳面獲利633萬元或1.4倍。

吳家樂1060萬購黃埔3房戶

另外，有名人無懼疫情趁機入市。土地註冊處資料顯示，紅磡黃埔花園3期6座低層A室，實用面積679方呎，屬3房間隔，買賣註冊登記時間為本月初，即在本港新冠肺炎爆發後以1060萬元易手，實呎15,611元，買家以吳家樂（NG KA LOK CARLO）作登記，與無綫藝人吳家樂同名，料為同一人。資料顯示，買家以首置身分入市。單位原業主於2010年以488萬元購入，持貨10年，帳面賺約572萬元或1.2倍。