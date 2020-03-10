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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥

【明報專訊】有老友見到香港每日有幾單新冠肺炎確診，而特效藥亦只聞樓梯響，顯得非常擔心，見到我一如往日，開開心心過日子，於是問我點解唔擔心。其實，有乜好擔心，新冠病毒肺炎特效藥一早已經研發成功，而且全世界正在使用中，特效藥名稱叫「14天隔離」。

老友話咁奇怪，從來未聽過有一種藥物叫「14天隔離」，究竟配方是什麼，老友可能一時疏忽，特效藥並不一定是藥物，調理好身體已經是特效藥，而調理身體方法有很多，包括早睡早起，多菜少肉，飲食均衡，1日8杯水等，全部都不是藥物。所以，我話14天隔離是特效藥亦不為過，至於配方，就是14天隔離。

發燒有病不避嫌周圍去 沒有公德心

事實上，14天隔離是一劑很強勁特效藥，因為牽連甚廣，確診者無可避免地要接受治療，與確診者有接觸的人亦要接受14天隔離，還有確診者光顧過的食肆，到過的會所、會堂，全部都要停業14天，經營者知道嚴重性，所以，不但對環境衛生要求甚高，而且當顧客進入時，還要經過體溫測試等，但種種做法仍然阻止不了病毒擴散，原因是有一些疑似確診者，即使在發燒期間亦毫不避嫌周圍去，換句話說，他們是沒有公德心，政府應該不時提醒市民除了注意衛生之外，還要有公德心，發燒有病就唔好周圍去，這也是一劑很好的特效藥。

有專家話如果每日只維持2000人進出香港，相信確診的人數可以大減，並且以澳門為例，已經1個月沒有確診，所以，封關就是最好的特效藥，我相信專家沒有做調查，如果每日只准2000人進出香港，不出3日，香港就會因為物資短缺而出現動亂，或者有人會認為這的確是一劑特效藥，令香港即時死亡的特效藥。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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