經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限

【明報專訊】恒指昨跌1106點，收報25,040點，成交金額1696億元。沙特發動價格戰，上周五油價已因油組和俄羅斯減產談判破裂而大跌10%，昨日更一度大瀉30%，布油曾跌穿每桶30美元。這種跌幅一定會令市場好倉被迫斬倉，交易員為了補倉會沽出其他資產，引發全球股市暴跌，美股期貨受限5%的最大跌幅而熔斷，澳元、日圓均出現近乎「肥手指」式的異動。當前信貸市場的緊張程度跟2018年底美股崩盤式下跌時相若，設局上開始步入一個惡性循環，只能期待各國政府及央行會盡快出手救市。

周末期間歐美疫情繼續惡化，意大利終於宣布封城，當地股市曾跌逾11%，同時債息持續上升，主權違約掉期價差亦擴闊，可說是面對完美風暴。但其實封城是至今較為有效的防疫措施，韓國加強隔離後，近日新增確診人數亦下降。即使經濟停頓一段時間會損失慘重，但相對於此前西方社會的「佛系」抗疫，卻能令市場看到曙光的行動。執筆時歐洲股市跌幅也稍為收窄，由一度跌逾8%，收窄至約5%。

疫情幾可肯定衝擊美經濟

但現在的重點已由疫情發展，變為信貸市場不穩。疫情在美國全面爆發已是事實，經濟本就會受到嚴重衝擊，問題只剩下會否衰退。本欄在3月初已指美國問題是企業債務增速過快、水平過高，不斷發債進行股份回購，牛市時每股盈利增長（就算純利不升，只要股份數目減少便可），股民賺錢、高管有花紅，大家都開心，估值突破20年高位。但當收入、盈利以至現金流受到衝擊，回購量減少便未必足夠推升每股盈利（例如盈利下降速度快於股份減少速度），處於歷史高位的估值便有巨大收縮空間。

更大的問題是信貸市場不穩。新冠肺炎變數太大，自全球大規模感染後，本月至今高息債違約掉期差價已持續攀升，沙特與俄羅斯決裂，油價崩盤美國頁岩油企遭殃，可以說是最後一根稻草，加深了信貸市場的緊張程度。一方面，油企佔高息債存量逾10％，是其中一個比重最大的行業，若違約情况惡化會嚴重打擊高息債市場的氣氛，若資金大舉流走、企業無法為債務續期，會有火燒連環船效應，而過去兩周高息債發行亦接近冰封。

美國債息接近跌無可跌

2015、16年油價崩盤，油價和油企受到重創，但其他行業、歐美經濟當時並無問題，短暫恐慌過後，在中國式QE（棚改貨幣化）推動下，更步入兩年大升浪的起點。但今次債市早在油價崩盤前已轉趨緊張，債市避險情緒是頗為全面性的，油價暴跌只是一個催化劑和引爆點。更重要的是，2008年金融海嘯後，每次出現危機都由聯儲局採取寬鬆政策，拉低10年期債息來提升風險資產估值。現時10年期債息已不足0.5厘，30年期債息也低於1厘，尚有多少空間去推高估值？當美國債市也日本化後，減息、QE的效果也會大打折扣。但救市總比不救好，市場也期待再度出手。惟一旦市場反應顯示出失望，屆時恐慌情緒會大爆發，要做好準備。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板
俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板
罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭
罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息
銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐
證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
國航傳研究併購港航
國航傳研究併購港航
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
調查：中小企趨保守 着力控成本
調查：中小企趨保守 着力控成本
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
對冲基金Elliot與Twitter和解
對冲基金Elliot與Twitter和解
保誠將拆美業務上市
保誠將拆美業務上市
陳茂峰：iBond不應再設二手市場
陳茂峰：iBond不應再設二手市場
金曹：資金流出美股 防守要靠收息股
金曹：資金流出美股 防守要靠收息股
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
技術取勝：中海油中線料下試8元
技術取勝：中海油中線料下試8元
港視口罩車間通過檢測
港視口罩車間通過檢測
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
周顯：港科網搞基建最有利
周顯：港科網搞基建最有利
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
深水灣洋房 1.8億易手
深水灣洋房 1.8億易手
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
吳松街舖劈價五成 2300萬易手
吳松街舖劈價五成 2300萬易手