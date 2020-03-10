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薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎

【明報專訊】美國傳媒2月中報道，特朗普政府有內閣成員提出，要禁止美國通用電氣（GE）與法國賽峰集團（SAFRAN）的合資公司CFM國際航發集團向中國大陸的C919民航機供應其LEAP-1C發動機，理由是中國可能會透過逆向工程成功仿製出這款發動機，並將會在2月底召開內閣會議討論此事。其實，中國商用飛機公司早在多年前已透過公開招標，選定LEAP-1C發動機為它研製的C919客機的標準配套發動機。美國政界若真的是擔心仿製問題，而要禁止LEAP-1C出口到內地，好應該在CFM國際航發集團參加投標前後，或者最遲在它中標之後，就要提出。

現時C919已有6架原型機正在試飛，它向內地民航當局申請適航證的工作已到了尾聲，美國政府官員這時才提出禁止LEAP-1C發動機出口到內地，難免令人覺得有玩弄中國之嫌。加上中美雙方在1月15日才簽訂了第一階段的貿易協議，墨水也只是剛剛乾透，現在又正是新冠肺炎肆虐內地時，中國的憤怒是可以想像的。只是因為科技實力仍未足，現在還不是時候和美國公開攤牌反面。幸好最後特朗普出面打圓場，表示美國擁有最好的民航機發動機，希望中國購買，才令事件平息。

中標後遭質疑仿製問題

其實，CFM國際航發集團的LEAP-1系列發動機早就已經大批出口至內地。因為空中巴士公司的A320neo就是配備LEAP-1A發動機，波音的737MAX則配備LEAP-1B，而內地早已經買入了相當多的A320neo和737MAX（後者因設計缺陷而需要停飛）。至於LEAP-1C，和LEAP-1A及LEAP-1B並沒有什麼分別，只是因應C919而略為修改其尺寸而已。因此，美國政府若一方面禁止LEAP-1C發動機出口到內地，另一方面又要求內地購買大批波音飛機（包括很多未交貨的737MAX），來減少中美貿易逆差，將是非常荒謬和自相矛盾的。

同類發動機早已流入內地

事實上，中國近20年研製的噴射客機C919和ARJ21，以及螺旋槳客機「新舟60」、「新舟600」、「新舟700」，在發動機、航電系統、飛行控制系統這三大類核心零部件方面，都大量採用了美國產品。美國意圖加強對內地的科技遏制和圍堵，已經引起內地的高度警惕。但問題是，內地自己有替代產品嗎？

航空業人士分析，中國近年在軍機的航電系統和飛行控制系統方面已能夠自給自足，若要為民航機研發航電系統和飛行控制系統，相信也能勝任。唯獨是發動機方面，中國空軍也未完全自給自足，仍然需要使用相當多的俄羅斯發動機，包括與民航機較為相似的軍用運輸機。况且，民用航空發動機在安全系數、經濟性、低排放、低噪音方面，要求都比軍用發動機嚴格。中國要為C919等民航機研製出合乎國際水平的航空發動機，估計還要不下5年。

中國製發動機未能自給自足

內地有人提出，必要時可以先為C919配上國產發動機，但初期只將它作為貨機使用，兼且只飛國內航線，待國產發動機成熟穩定之後，才生產C919客機。但不論如何，經過這次之後，中國對美國的戒心肯定會進一步上升，未來亦會在高新科技行業主動減少使用美國的產品或關鍵零部件。

尤其是中國與俄羅斯正在合作設計初期的遠程寬體客機CR929（基本型航程12000公里，280座級），將來再採用美國的核心零部件的機會，可說是微乎其微。即使採用，相信也只會作為第二選擇，僅用於出口外國時才配備。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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