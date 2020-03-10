經濟
金曹 期權制勝

投資策略

金曹：資金流出美股 防守要靠收息股

【明報專訊】上周美國聯儲局突然在預定議息日期3月17及18日之前緊急減息，3月3日一次過調低0.5厘，將美國聯邦基金目標利率定在1厘至1.25厘，美銀美林最近援引EPFR資金流數據，顯示有200億美元的資金流出股市基金。其中，177億美元流出美股基金，129億美元資金流入債券基金，避避情緒高漲。

之前非常規情况下減息都是有重大金融事故，如2008年雷曼債券違約、2001年「911」恐襲及科網股爆破及1998年LTCM對冲基金爆煲。另2011年歐債危機也令恒指急跌，走勢相當惡劣。總的來說，發生金融重大事故需要「緊急救市」的那4年，平均跌幅24.67%，恒生指數2011跌19.9%、2008跌48.27%、2001跌24.5%、1998年8月跌32.6%後央行提供流動性避免LTCM倒閉、全年跌幅6.29%。2020年恒指由2019年收市28,189點跌到25,000點整數位支持，暫跌11.3%，如走勢如之前金融重大事故，恒指平均仍有13.2%跌幅，過往這幾年低位大概是3月尾及10月初見低位，量度跌幅可見21,234點。4月尾反彈，可收復大部分跌幅，跌幅稍多於3.1%，即樂觀反彈見27,315點。

3月結算應可在23800點樓上

量度市場的支持可看沽空金額、引伸波幅及活躍期權PUT分佈：自從踏入3月，沽空金額及沽空比率一直偏高，維持在175億港元或15%以上，在2月每日最少沽空是126億元或13.2%。引伸波幅更拉高到41以上，表示期權莊家預期兩三個月內，恒指跌幅有一個標準差或68%概率達到20.5%，即下跌目標可看28,189點調整20.5%到22,400點水平。如果參考過去跌市那4年的跌幅曾經高達24.5%至48.27%，則可能引伸波幅仍會繼續偏高到3月尾到5月初。

當預計引伸波幅會上升，期權策略最忌做無Long Put保護的Short Put，踏入3月，見到3月活躍PUT 24,000至25,000點，跌穿25,000點後見大戶比較積極做23,800點PUT、4月活躍PUT區間是23,000點及25,000點、活躍CALL是26,000點及26,400點。反映25,000點是好淡雙方最重要防線，目前評估3月結算應可在23,800點樓上、4月波幅可能在23,000點至26,400點之間。

由於預期25,000點支持位跌穿機會較大，恒指要到24,000點水平才有較大支持。入市策略宜留意在現時環境仍預期有盈利增長、可派4厘股息或以上，股價未偏離50天平均線的收息股。

[金曹 期權制勝]

上 / 下一篇新聞

俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板
俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板
罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭
罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息
銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐
證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
國航傳研究併購港航
國航傳研究併購港航
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
調查：中小企趨保守 着力控成本
調查：中小企趨保守 着力控成本
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
對冲基金Elliot與Twitter和解
對冲基金Elliot與Twitter和解
保誠將拆美業務上市
保誠將拆美業務上市
陳茂峰：iBond不應再設二手市場
陳茂峰：iBond不應再設二手市場
張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限
張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
技術取勝：中海油中線料下試8元
技術取勝：中海油中線料下試8元
港視口罩車間通過檢測
港視口罩車間通過檢測
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
周顯：港科網搞基建最有利
周顯：港科網搞基建最有利
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
深水灣洋房 1.8億易手
深水灣洋房 1.8億易手
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
吳松街舖劈價五成 2300萬易手
吳松街舖劈價五成 2300萬易手