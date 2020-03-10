金曹：資金流出美股 防守要靠收息股

之前非常規情况下減息都是有重大金融事故，如2008年雷曼債券違約、2001年「911」恐襲及科網股爆破及1998年LTCM對冲基金爆煲。另2011年歐債危機也令恒指急跌，走勢相當惡劣。總的來說，發生金融重大事故需要「緊急救市」的那4年，平均跌幅24.67%，恒生指數2011跌19.9%、2008跌48.27%、2001跌24.5%、1998年8月跌32.6%後央行提供流動性避免LTCM倒閉、全年跌幅6.29%。2020年恒指由2019年收市28,189點跌到25,000點整數位支持，暫跌11.3%，如走勢如之前金融重大事故，恒指平均仍有13.2%跌幅，過往這幾年低位大概是3月尾及10月初見低位，量度跌幅可見21,234點。4月尾反彈，可收復大部分跌幅，跌幅稍多於3.1%，即樂觀反彈見27,315點。

3月結算應可在23800點樓上

量度市場的支持可看沽空金額、引伸波幅及活躍期權PUT分佈：自從踏入3月，沽空金額及沽空比率一直偏高，維持在175億港元或15%以上，在2月每日最少沽空是126億元或13.2%。引伸波幅更拉高到41以上，表示期權莊家預期兩三個月內，恒指跌幅有一個標準差或68%概率達到20.5%，即下跌目標可看28,189點調整20.5%到22,400點水平。如果參考過去跌市那4年的跌幅曾經高達24.5%至48.27%，則可能引伸波幅仍會繼續偏高到3月尾到5月初。

當預計引伸波幅會上升，期權策略最忌做無Long Put保護的Short Put，踏入3月，見到3月活躍PUT 24,000至25,000點，跌穿25,000點後見大戶比較積極做23,800點PUT、4月活躍PUT區間是23,000點及25,000點、活躍CALL是26,000點及26,400點。反映25,000點是好淡雙方最重要防線，目前評估3月結算應可在23,800點樓上、4月波幅可能在23,000點至26,400點之間。

由於預期25,000點支持位跌穿機會較大，恒指要到24,000點水平才有較大支持。入市策略宜留意在現時環境仍預期有盈利增長、可派4厘股息或以上，股價未偏離50天平均線的收息股。

[金曹 期權制勝]