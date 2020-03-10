陳茂峰：iBond不應再設二手市場

iBond是前任財政司長在2011/12財政預算案中首次提出，目的是促進香港零售債券市場發展，以及為投資者提供一個應對通脹的穩健投資選擇。從2011至2016年，政府每年發行100億元3年期iBond。2016年加入類似的銀色債券，限65歲以上長者認購。現任財爺在2017/18年開始叫停iBond，繼續發行銀債。銀債也是3年期，每年發行量30億元。銀債「包底」（定息部分）利率較iBond的1厘高。2016及2017年發行的銀債，「包底」2厘，2018及2019年發行「包底」更高達3厘。iBond和銀債另一個分別，是iBond有二手市場（secondary market），容許投資者間自由買賣；銀債不設第二市場，投資者只可以按債券面值加累積利息提前贖回。

二手市場開始買賣 iBond價格即升

iBond設有二手市場，是缺乏經濟及投資常識的安排。iBond包底（定息部分）高於市場的3年期政府債券孳息，iBond在二手市場開始買賣，價格馬上升，直至價格反映孳息接近市場流通的3年期政府債券。3年期政府債券孳息愈偏離包底利率，iBond上市首日升幅愈高。這是免費午餐，無風險套利。過去6批iBond，上市首日升幅在3.15%至6.7%之間，平均升5%。外匯基金債券編號15Y2302（2023年2月20日到期）昨天收市孳息率是0.617厘（歷史新低？），如果iBond現在上市，價格必在108元以上。前任財爺在2016年發行銀債，已糾正這個錯誤，不設二手市場。但iBond的錯誤仍在。今次政府重新發行iBond，不應該再設二手市場。香港iBond和銀債，都是參考美國iBond和TIPS。美國iBond，保底利率是在同期國債之下，投資者只能賣回給政府，以保證政府的禮物是派給國民個人。TIPS容許在二級市場買賣，所以TIPS定價和同期、相同條件浮息債券相若。香港iBond抄襲，卻搞出不符金融市場的一價定律（Law of One Price）的安排。

抄襲美國 港卻不符金融市場定律

香港債券市場一直不發達。企業融資主要是銀行借貸，其次是上市發行新股。企業發行債券融資，對象是機構投資者。香港政府財政豐厚、現金流健全，沒需要發債支付利息。金管局定時發行外匯基金票據/債券和政府發行的機構債券，目的是讓香港債券市場有個具參考的孳息曲線，發行數量聊勝於無。零售債券更不堪提。（前幾年有三四線上市公司發行高息債券吸引散戶，是異常現象，亦不健康，已引起監管機構關注，難成氣候。）

很多論者以為強積金制度可以促進零售債券市場，但強積金不容許打工仔直接投資債券，只能投資認可的債券基金。政府如果有心發展零售債券市場，應該把iBond納入強積金投資選擇（更應考慮替代預設投資策略），並持續發行iBond。

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[陳茂峰博士 峰哥EQ]