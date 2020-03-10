經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：iBond不應再設二手市場

【明報專訊】財政司長在2020/21年度財政預算案提出重推通脹掛鈎債券（iBond）。現任財爺在2017年初上任，想擺脫前任影子，樹立所謂理財新哲學。其在2017/18財政預算，就停發行新iBond。今年重推iBond，倒是意外。

iBond是前任財政司長在2011/12財政預算案中首次提出，目的是促進香港零售債券市場發展，以及為投資者提供一個應對通脹的穩健投資選擇。從2011至2016年，政府每年發行100億元3年期iBond。2016年加入類似的銀色債券，限65歲以上長者認購。現任財爺在2017/18年開始叫停iBond，繼續發行銀債。銀債也是3年期，每年發行量30億元。銀債「包底」（定息部分）利率較iBond的1厘高。2016及2017年發行的銀債，「包底」2厘，2018及2019年發行「包底」更高達3厘。iBond和銀債另一個分別，是iBond有二手市場（secondary market），容許投資者間自由買賣；銀債不設第二市場，投資者只可以按債券面值加累積利息提前贖回。

二手市場開始買賣 iBond價格即升

iBond設有二手市場，是缺乏經濟及投資常識的安排。iBond包底（定息部分）高於市場的3年期政府債券孳息，iBond在二手市場開始買賣，價格馬上升，直至價格反映孳息接近市場流通的3年期政府債券。3年期政府債券孳息愈偏離包底利率，iBond上市首日升幅愈高。這是免費午餐，無風險套利。過去6批iBond，上市首日升幅在3.15%至6.7%之間，平均升5%。外匯基金債券編號15Y2302（2023年2月20日到期）昨天收市孳息率是0.617厘（歷史新低？），如果iBond現在上市，價格必在108元以上。前任財爺在2016年發行銀債，已糾正這個錯誤，不設二手市場。但iBond的錯誤仍在。今次政府重新發行iBond，不應該再設二手市場。香港iBond和銀債，都是參考美國iBond和TIPS。美國iBond，保底利率是在同期國債之下，投資者只能賣回給政府，以保證政府的禮物是派給國民個人。TIPS容許在二級市場買賣，所以TIPS定價和同期、相同條件浮息債券相若。香港iBond抄襲，卻搞出不符金融市場的一價定律（Law of One Price）的安排。

抄襲美國 港卻不符金融市場定律

香港債券市場一直不發達。企業融資主要是銀行借貸，其次是上市發行新股。企業發行債券融資，對象是機構投資者。香港政府財政豐厚、現金流健全，沒需要發債支付利息。金管局定時發行外匯基金票據/債券和政府發行的機構債券，目的是讓香港債券市場有個具參考的孳息曲線，發行數量聊勝於無。零售債券更不堪提。（前幾年有三四線上市公司發行高息債券吸引散戶，是異常現象，亦不健康，已引起監管機構關注，難成氣候。）

很多論者以為強積金制度可以促進零售債券市場，但強積金不容許打工仔直接投資債券，只能投資認可的債券基金。政府如果有心發展零售債券市場，應該把iBond納入強積金投資選擇（更應考慮替代預設投資策略），並持續發行iBond。

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

上 / 下一篇新聞

俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板
俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板
罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭
罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息
銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐
證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
國航傳研究併購港航
國航傳研究併購港航
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
調查：中小企趨保守 着力控成本
調查：中小企趨保守 着力控成本
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
對冲基金Elliot與Twitter和解
對冲基金Elliot與Twitter和解
保誠將拆美業務上市
保誠將拆美業務上市
張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限
張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限
金曹：資金流出美股 防守要靠收息股
金曹：資金流出美股 防守要靠收息股
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
技術取勝：中海油中線料下試8元
技術取勝：中海油中線料下試8元
港視口罩車間通過檢測
港視口罩車間通過檢測
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
周顯：港科網搞基建最有利
周顯：港科網搞基建最有利
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
深水灣洋房 1.8億易手
深水灣洋房 1.8億易手
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
吳松街舖劈價五成 2300萬易手
吳松街舖劈價五成 2300萬易手