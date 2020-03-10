經濟

對冲基金Elliot與Twitter和解

【明報專訊】搞局對冲基金Elliot繼在香港與東亞銀行（0023）達成和解之後，在美國也與社交媒體Twitter達成和解，Twitter同意委任兩名新的董事，包括一名新的獨立董事，而一直是Elliot針對對象的行政總裁Jack Dorsey則可以留低。另外，Twitter同意動用20億美元回購公司股份，其中10億美元來自專門投資科技公司的Silver Lake。據報道，Elliot至今已投資10億美元在Twitter。

Twitter動用20億美元回購

新冠肺炎由中國急速蔓延至全球，美國確診人數增加，《華爾街日報》引述消息人士指出，電召汽車平台Uber、Lyft與外賣平台DoorDash、Postmates及Instacart計劃設立基金，為受到新冠肺炎疫情影響的司機及車手提供補貼，上述公司仍就基金細節進行協商，預計將在未來幾天作出最終決定。

應對疫情 電召車與外賣平台擬補貼員工

知情人士指出，美國數家規模最大網約車及外賣服務商考慮向已感染或被公共衛生機構隔離的美國員工支付補貼。部分司機認為，只有在確診或被隔離後才能獲得補貼是不足夠的，原因是司機被視為獨立承包商，大多數司機出現任何症狀而停止工作時，不會獲得有薪假期。

相關字詞﹕隔離 武漢肺炎 網約車

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