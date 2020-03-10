經濟

渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡

【明報專訊】由渣打香港領軍的虛擬銀行，已宣布正式命名為「Mox」。該行昨日預告，將與Mastercard合作推出首張無號碼銀行卡，可用於支付和提取現金。Mox行政總裁顧海（Deniz Güven）表示，Mox現時已經進入金管局的沙盒（Sandbox）測試，預計會於今年內投入服務，目前虛銀員工正持續增加。

沙盒測試中 料年內投入服務

他表示，該無號碼銀行卡屬於全功能的銀行卡，讓客戶可以連接個人手機，並進行實時的轉帳交易，同時亦可用於銀通（Jetco）的自動櫃員機及其他支付系統等，又透露銀行卡未來可覆蓋更多不同服務。他強調，即使遺失銀行卡，由於沒有卡號、有效日期及安全驗證碼（CVV）等，客戶毋須擔心個人資料的被盜風險。

其他銀行服務方面，他表示，目前將會先集中在零售銀行服務，暫時未打算進軍商業銀行領域；而定存服務會否以高息定存吸客，他僅透露，銀行將同時提供小額及大額之存款服務，並會予客戶合理定價。

聚焦零售服務 未擬進軍商業銀行

被問及若新冠肺炎持續會否令銀行服務延遲推出，他回應指出，對於虛擬銀行而言，目前是一個很好的時機構建數碼服務，又指目前本港銀行市場仍有很多痛點，例如銀行帳戶被盜等風險，與客戶建立信任及數據運用將是虛銀的發展關鍵，但不會視其他虛銀為競爭對手。

相關字詞﹕虛擬銀行 零售銀行 定存 自動櫃員機 無號碼銀行卡 金管局 顧海 渣打香港

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