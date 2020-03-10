興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息

興聯昨日上午低開1.81元，較招股價潛水9%。開市後小幅攀升，午市收市前見全日最高2.31元，升16.1%，若此時沽貨，每手帳面可賺640元，惟收市前由高位急跌，全日成交3.78億元。早前共有1057人斥資1000萬元認購興聯「頂頭槌飛」，多數獲派6手興業，若借九成孖展，按7日息計算，孖展息高達近4900元，首日實際蝕約4400元。去年共計有8隻物管股上市，其中7隻首日錄得升幅，即使小型物管如鑫苑物業（1895），首日每手帳面亦可賺870元。

物管股燁星超購近2000倍 穩坐超購王

11隻新股將於本周及下周陸續掛牌，另一市場焦點物管股燁星集團（1941）則將於本周五（3月13日）上市，據市場消息，燁星公開發售超購倍數近2000倍，預料可登上「超購王」地位。早前據本報統計，燁星於孖展截止認購日錄得162億元孖展，至少已超購1022倍。

另外電昨日報道，將與燁星同日上市的影視股煜盛文化（1859）招股價定為2.26元，接近2.25元下限。煜盛全球發售4億股，集資9.04億元。彭博社引述消息人士指出，受肺炎疫情影響，煜盛招股期間路演全部透過視像或電話會議完成。公司對報道則未有置評。