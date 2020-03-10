經濟

國航傳研究併購港航

【明報專訊】《南華早報》昨引述消息人士稱，香港航空已向中國國航（0753）尋求協助，協助港航扭轉財務困境，據悉國航已開始對港航進行盡職調查（due diligence），意味國航或會併購港航。去年7月曾有消息稱，前政務司長唐英年及中信集團在內組成的財團亦有意洽購港航。不過，昨日的報道指出，相關洽談經過近9個月後，依然毫無進展，並陷入僵局，原因是雙方在定價上仍存在分歧。

傳唐英年財團洽談近9月 雙方定價存分歧

本報向港航查詢，公司未有否認傳聞，僅回應指出，港航追求長期可持續發展，作為私人公司，不會公開透露其財務活動，或評論市場傳言或媒體猜測，港航一向對引入有實力的投資者持開放態度。國航同時持有國泰航空（0293）的29.99%股權。

新冠肺炎爆發對港航的財政狀况更是雪上加霜。港航上月初宣布推出「人手整合計劃」，將裁走約400名員工，並透過自然流失及與其他航空公司接洽機師職位轉移等方式削減人手，以滿足年內的營運所需，首批約160名員工已在上月19日收到解僱通知。在本月，港航已暫停多條航線，包括往來首爾、鹿兒島等至4月底，以應對新型冠狀病毒爆發的影響。事實上，港航母企海航集團在上月底，正式宣布已請求海南省政府協助，由當地政府及銀行組成的「海南省海航集團聯合工作組」進一步接管海航，協助其進行風險處置工作。

相關字詞﹕併購 海航集團 唐英年 香港航空 新型冠狀病毒

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