經濟

華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億

【明報專訊】自前中國華融董事長賴小民涉貪被雙開後，昔日的明星企業、內企「壞帳救星」中國華融（2799）亦自身難保，近日華融更似乎要大舉「瘦身」，據聯交所資料顯示，華融上周四（5日）賣甩本港12家上市公司股權，雖未披露作價，但計算涉及股份市值已超過19億元。

明報記者 方楚茵

據華融昨日申報，上周出售的股份大部分為內地民企，包括豐盛控股（0607）、吉林九台農商銀行（6122）、中國油氣（0702）等，當中只有英皇證券（0717）屬香港公司，共計涉及12家上市公司股權，當中多隻屬「細價股」。根據華融在股權申報中指出，公司今次是透過出售多家持有股份的全資子公司權益賣甩股份，導致其持有的上市公司股權歸零。

出售子公司以賣甩股份

值得留意的是，由於今次華融非直接清倉售股，而是出售旗下公司，故市場難以知道出售代價。但按該批股份在本月5日的收市價，華融所持有此12家上市公司股權約總值19.23億元（見附表）。

有市場人士指出，華融來港發展後，其中一項主要業務就是押股貸款，而今次涉及出售股權的上市公司，當中不少就是華融透過接受股權抵押受取得股份，其中較特別的，是華融認購的中國油氣可換股債券，亦在今次出售之列，涉及市值亦高近5億元。

藉股權抵押獲股 包括中油氣可換股債

事實上，華融與多隻明星企業像萬達、海航曾風光一時，四處出海併購。惟自前董事長賴小民涉貪被雙開後，華融系失去靠山，路益發艱難。由於不時傳出財困，華融與海航、萬達一樣需要大「瘦身」，甩賣非本業資產。像去年12月7日及9日，華融系下的華融投資股份（2277）曾以2.9億元出售地基業務、華融金控（0993）以約3.7億元出售貸款業務。近日在內地亦清倉華融昆侖資產管理持股，並已接洽部分意向投資者等。

屢傳財困 頻出售非本業資產

華融系足跡一直惹來市場關注，包括本地獨立股評人、有股壇長毛之稱的David Webb就曾發表「26隻不能買的股票」名單（簡稱「謎網26」），矛頭直指以中國華融（2799）為核心網絡的上市公司，並牽涉包括已陷破產的上海華信、曾被爆在金邊被帶走的仰智慧旗下的藍鼎國際﹙0582﹚等公司，令市場人人自危。

相關字詞﹕英皇證券 上海華信 豐盛控股 賴小民 海航 萬達 謎網26 藍鼎國際 華融

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