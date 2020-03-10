經濟

受累疫情 吉利上月銷量跌75%

【明報專訊】吉利汽車（0175）昨日公布，今年2月汽車總銷量僅約2.12萬部，按年急跌75%，同時亦是過去1年來銷量最低月份（見圖）。集團解釋，上月銷量較低主要是新冠病毒肺炎近期在中國爆發所造成的中斷。此外，由於今年春節假期較早，導致工作日減少，影響集團於期內銷售表現。吉利昨收報13.44元，跌4.6%。

集團在今年首兩個月汽車總銷量為13.3萬部，較去年同期減少約45%，當中有4847部用作出口，首兩個月出口量按年減少約59%。另外，集團在今年1月初定下全年銷量目標141萬部，首兩個月銷量僅完成9%。

內地汽車製造業組織預計，由於新冠肺炎爆發使買家無法出門買車，內地今年整體汽車銷量跌8%。彭博社昨引述內地乘聯會消息指出，受累疫情爆發，協會第二次下調全年汽車銷售預測，由最初預計1%增長，下調至下跌5%，並在昨日進一步下調至下跌8%。

乘聯會：車市復蘇或需至少一年

乘聯會續指出，2月內地整體汽車銷售跌79%，創歷來最大單月跌幅，當中本田在內地銷售挫逾85%，日產跌約80%。分析認為，由於疫情爆發幾乎癱瘓內地的汽車製造業，大部分車企仍未能預視汽車需求會何時恢復，乘聯會再次下調汽車銷售預測至8%跌幅，反映內地汽車復蘇進度緩慢，或需要至少一年時間。

在各類汽車當中，新能源及電動車銷量上月跌約78%。分析指出，電動車及傳統高檔車將是此次疫情爆發中受害最大，原因是這兩類汽車一向受內地大城市的歡迎，但大城市受疫情影響較大。乘聯會秘書長崔東樹呼籲，當局可制定全國刺激政策以振興汽車需求。

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