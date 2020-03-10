證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐

證監會入稟狀指出，宏僑作為中介人的紀錄中，未能交代所收到或持有的全部客戶資產，且未按規定存放、轉讓及處置客戶證券。於申索書中，證監會要求高院下令5名被告「回水」，包括還原交易，即將其違法處置的客戶證券恢復交易前倉位，並要求法院下令被告對交易中受到損失的人士作出賠償。翻查資料，宏僑僅持有俗稱「1號牌」的證券交易牌照，並未持有涉及管理客戶資產業務的「9號牌」。

要求高院下令5被告「回水」

證監會於去年11月發出限制通知書，禁止宏僑進行受發牌規管業務及處置任何財產。本案首兩名被告宏僑及岑琪被控意圖欺詐，一定經公訴程序定罪，可處罰款100萬元及7年監禁，此外兩被告亦涉及違反數項《期貨條例》規則。其他3名被告被控協助或涉及有關欺詐交易，分別為宏生企業有限公司（THE WAN SHANG DEVELOPMENT COMPANY, LIMITED）、一名叫SHAM HO MING CHRISTOPHER的人，及達憬保險管理有限公司（SHAM & PARTNERS LIMITED）。