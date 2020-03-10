經濟

證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐

【明報專訊】高院資料顯示，證監會上周一（3月2日）入稟高院，狀告本地券商香港宏僑、該公司負責人之一岑琪，以及另外一名關連人士及兩間關聯公司，涉直接或間接參與證券交易欺詐。其中，證監會控告券商宏僑違反中介備存紀錄有關規則，於帳目或紀錄中記入虛假或誤導事項，又指控該公司違反處理客戶證券相關規則，並非按客戶口頭或書面指示處理交易。

證監會入稟狀指出，宏僑作為中介人的紀錄中，未能交代所收到或持有的全部客戶資產，且未按規定存放、轉讓及處置客戶證券。於申索書中，證監會要求高院下令5名被告「回水」，包括還原交易，即將其違法處置的客戶證券恢復交易前倉位，並要求法院下令被告對交易中受到損失的人士作出賠償。翻查資料，宏僑僅持有俗稱「1號牌」的證券交易牌照，並未持有涉及管理客戶資產業務的「9號牌」。

要求高院下令5被告「回水」

證監會於去年11月發出限制通知書，禁止宏僑進行受發牌規管業務及處置任何財產。本案首兩名被告宏僑及岑琪被控意圖欺詐，一定經公訴程序定罪，可處罰款100萬元及7年監禁，此外兩被告亦涉及違反數項《期貨條例》規則。其他3名被告被控協助或涉及有關欺詐交易，分別為宏生企業有限公司（THE WAN SHANG DEVELOPMENT COMPANY, LIMITED）、一名叫SHAM HO MING CHRISTOPHER的人，及達憬保險管理有限公司（SHAM & PARTNERS LIMITED）。

上 / 下一篇新聞

俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板
俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板
罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭
罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息
銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
國航傳研究併購港航
國航傳研究併購港航
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
調查：中小企趨保守 着力控成本
調查：中小企趨保守 着力控成本
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
對冲基金Elliot與Twitter和解
對冲基金Elliot與Twitter和解
保誠將拆美業務上市
保誠將拆美業務上市
陳茂峰：iBond不應再設二手市場
陳茂峰：iBond不應再設二手市場
張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限
張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限
金曹：資金流出美股 防守要靠收息股
金曹：資金流出美股 防守要靠收息股
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
技術取勝：中海油中線料下試8元
技術取勝：中海油中線料下試8元
港視口罩車間通過檢測
港視口罩車間通過檢測
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
周顯：港科網搞基建最有利
周顯：港科網搞基建最有利
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
深水灣洋房 1.8億易手
深水灣洋房 1.8億易手
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
吳松街舖劈價五成 2300萬易手
吳松街舖劈價五成 2300萬易手