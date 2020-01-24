經濟

彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%

【明報專訊】彭博社研究報告表示，由於香港是其中一個與中國聯繫最密切的經濟體，估計香港經濟今年第一季將收縮8.5%，全年本地生產總值（GDP）跌幅將達0.8%，當中主要原因是佔香港經濟比重較大的轉口及服務出口，在新冠狀病毒肺炎疫情下備受打擊。

彭博社就疫情提出兩種假設情境，並對中港兩地今年四季的經濟增長作出預測（見表）。報道指出，由於中國經濟活動完全被打亂，香港首季GDP增長預期將會大跌，但是在基準情景下，即假設經濟活動在第二季回復正常，香港的經濟增長在未來數季，將會隨着中國內地經濟快速恢復而反彈，預料全年GDP收縮0.8%；在較壞的情况下，即假設中國疫情持續至第二季度，預計今年香港GDP將收縮1.2%。

較壞情况下 港今年GDP料收縮1.2%

報道分析認為，香港是中國與世界之間主要的貿易渠道，隨着中國工廠營運減少及亞洲供應鏈的大幅收縮，已經開始對香港出口造成衝擊；此外中國是香港最主要的服務市場（佔整體約四成），當中旅遊、運輸及金融服務業已佔整體服務輸出的八成。

根據政府統計處數據，2018年內地遊客為香港的服務輸出提供約29%的經濟貢獻；2019年香港有80%遊客都是來自內地，但至去年第四季，基於香港反修例運動及一連串的示威活動，內地遊客人數較全年減少一半；加上連接中港兩地的大部分口岸已經於今年1月底宣布封鎖，因此內地遊客在封關措施放寬前將不會來港。

指港府抗疫基金將提供些少緩衝

彭博社報道又稱，雖然政府早於2月時宣布向企業提供周期支援，並提供1200億元的財政配套，預計較早前的紓緩措施及抗疫基金將為首季提供些少緩衝，不過香港經濟仍然具有下行風險。隨着新冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，對環球經濟造成甚大威脅，彭博社預計環球經濟增長將放緩至低於3%；若香港本地社會事件在疫情受控後再度出現，預計香港經濟增長將會在下半年呈現「U形」反彈。

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