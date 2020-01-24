經濟

銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息

【明報專訊】香港零售行業受多個因素打擊，崇光百貨（SOGO）母企利福（1212）昨日公布全年業績，銅鑼灣及尖沙嘴SOGO銷售收入按年均減少約19%，管理層指出，由於前景不明朗，疫情及社會風波有機會延續，首次對零售市場前景感悲觀。有零售分析員透露，管理層在分析員會議上稱，今年2月的表現是「史上最差」，認為該股短期內沒有反彈誘因。

明報記者 蕭嘉聰

利福去年營業額下跌18.7%至35.42億元，不過受惠於金融投資組合公平值收益，純利升11.9%至18.907億元，核心盈利實際倒退18.2%至16.32億元。去年下半年爆發反修例示威是盈利下滑主因，利福表示，去年示威活動影響大約60個營業日，令下半年銅鑼灣SOGO銷售收入按年減少33.8%，全年則按年下跌19.4%；至於尖沙嘴SOGO銷售是自2015年以來首次轉跌，去年下半年銷售收入大跌46%，全年跌18.8%，主要因為下半年訪港旅客大減及本地消費疲弱。

分析：股價短期沒反彈誘因

有零售分析員透露，管理層未有詳細評論兩家SOGO今年初銷售跌幅，僅指1月農曆新年後表現很差，2月更是「史上最差」，銅鑼灣分行表現略勝尖沙嘴。至於未來表現，分析員認為視乎疫情何時完結，難以預測市况，但相信短期內股價沒有反彈誘因。

未來派息政策 視乎經營狀况

今次是集團自2004年上市以來，首次決議不派末期息，對比2018年底末期息為0.37元。以全年計，集團僅派中期息0.3元，較2018年0.665元大跌54.9%。利福昨日中午公布業績後，下午最多急跌逾6%，收市報6.85元，跌5.5%。利福回應本報查詢時解釋，由於經營環境轉差及前景不明，董事會不建議派發末期股息，是審慎負責的舉動，以保留現金維持集團的長遠財務實力，未來派息政策會視乎經營狀况而定，意味倘若市况未有改善，可能會繼續停止派息保留實力。

利福執行董事劉今蟾指出，去年充滿前所未有的挑戰和動盪，今年初的新型肺炎令中國已放緩的經濟進一步受壓，也導致訪港旅客人次及本地消費嚴重受挫，進一步打擊香港經濟。由於前景不明朗，加上疫情及潛在的社會風波可能延續，或將進一步損害本地的營商環境及消費意欲，管理層首次對今年香港零售市場的前景感到悲觀。

暫未擬裁員減薪

利福表示，新冠肺炎令內地多個城市實施進出管制，香港亦為阻止疫情擴散採取預防保護措施，將進一步損害旅遊業及削弱本地消費，有關情况均影響集團銷售及客流量，由於充滿不確定因素，難以預料上半年銷售額。至於會否執行無薪假、裁員及減薪措施，集團指暫未有相關計劃，會與員工一起攜手渡過難關。

上 / 下一篇新聞

俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板
俄國沙特「攬炒」 觸發全球冧市 油價戰 道指瀉2000點跌停板
罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭
罰俄拒減產 沙特割價保出口龍頭
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
恒指夜期失守二萬五 陳茂波：適時加固防衛金融
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
佐丹奴主席劉國權自願減薪一半
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
彭博：與內地緊密聯繫 港首季GDP料跌8.5%
證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐
證監入稟控本地券商宏僑等 涉證券交易欺詐
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
受累疫情 吉利上月銷量跌75%
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
華融售12上市公司股權 繼續清倉「瘦身」 市值逾19億
國航傳研究併購港航
國航傳研究併購港航
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
興聯首掛升2% 大戶倒蝕孖展息
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
渣打牽頭虛銀 Mox推無號碼銀行卡
調查：中小企趨保守 着力控成本
調查：中小企趨保守 着力控成本
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
舜宇2月手機鏡頭出貨大升48%
對冲基金Elliot與Twitter和解
對冲基金Elliot與Twitter和解
保誠將拆美業務上市
保誠將拆美業務上市
陳茂峰：iBond不應再設二手市場
陳茂峰：iBond不應再設二手市場
張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限
張兆聰：貨幣政策日本化 美救市空間有限
金曹：資金流出美股 防守要靠收息股
金曹：資金流出美股 防守要靠收息股
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
薛偉傑：傳禁向華售航空發動機 中美高科技業加速脫鈎
技術取勝：中海油中線料下試8元
技術取勝：中海油中線料下試8元
港視口罩車間通過檢測
港視口罩車間通過檢測
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
小加「愛將」現身 為婦女節敲鑼儀式致辭
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
劉思明：油市亂局不易平息 港股跌至關鍵位
周顯：港科網搞基建最有利
周顯：港科網搞基建最有利
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
湯文亮：新冠病毒肺炎的特效藥
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
嘉湖本月首9日逼30宗 5個月最旺 超上月全月 疫情下均呎守萬元大關
深水灣洋房 1.8億易手
深水灣洋房 1.8億易手
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
太古城3房2.57萬租出 低市價5%
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
OCEAN MARINI最快周六開售 大手客優先
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
受累疫情招租放緩 日出康城商場擬分期開幕
吳松街舖劈價五成 2300萬易手
吳松街舖劈價五成 2300萬易手