銅鑼灣SOGO 2月銷售歷來最差 利福去年實際少賺逾兩成 首不派末期息

明報記者 蕭嘉聰

利福去年營業額下跌18.7%至35.42億元，不過受惠於金融投資組合公平值收益，純利升11.9%至18.907億元，核心盈利實際倒退18.2%至16.32億元。去年下半年爆發反修例示威是盈利下滑主因，利福表示，去年示威活動影響大約60個營業日，令下半年銅鑼灣SOGO銷售收入按年減少33.8%，全年則按年下跌19.4%；至於尖沙嘴SOGO銷售是自2015年以來首次轉跌，去年下半年銷售收入大跌46%，全年跌18.8%，主要因為下半年訪港旅客大減及本地消費疲弱。

分析：股價短期沒反彈誘因

有零售分析員透露，管理層未有詳細評論兩家SOGO今年初銷售跌幅，僅指1月農曆新年後表現很差，2月更是「史上最差」，銅鑼灣分行表現略勝尖沙嘴。至於未來表現，分析員認為視乎疫情何時完結，難以預測市况，但相信短期內股價沒有反彈誘因。

未來派息政策 視乎經營狀况

今次是集團自2004年上市以來，首次決議不派末期息，對比2018年底末期息為0.37元。以全年計，集團僅派中期息0.3元，較2018年0.665元大跌54.9%。利福昨日中午公布業績後，下午最多急跌逾6%，收市報6.85元，跌5.5%。利福回應本報查詢時解釋，由於經營環境轉差及前景不明，董事會不建議派發末期股息，是審慎負責的舉動，以保留現金維持集團的長遠財務實力，未來派息政策會視乎經營狀况而定，意味倘若市况未有改善，可能會繼續停止派息保留實力。

利福執行董事劉今蟾指出，去年充滿前所未有的挑戰和動盪，今年初的新型肺炎令中國已放緩的經濟進一步受壓，也導致訪港旅客人次及本地消費嚴重受挫，進一步打擊香港經濟。由於前景不明朗，加上疫情及潛在的社會風波可能延續，或將進一步損害本地的營商環境及消費意欲，管理層首次對今年香港零售市場的前景感到悲觀。

暫未擬裁員減薪

利福表示，新冠肺炎令內地多個城市實施進出管制，香港亦為阻止疫情擴散採取預防保護措施，將進一步損害旅遊業及削弱本地消費，有關情况均影響集團銷售及客流量，由於充滿不確定因素，難以預料上半年銷售額。至於會否執行無薪假、裁員及減薪措施，集團指暫未有相關計劃，會與員工一起攜手渡過難關。